L’acteur porno gai Austin Wolf plaidera coupable à des accusations fédérales de pornographie juvénile

Justin Heath Smith, mieux connu sous son nom de scène Austin Wolf dans l’industrie du porno gay, devrait plaider coupable vendredi à au moins une accusation fédérale de possession de pornographie juvénile. Cette infraction entraîne une peine minimale de prison obligatoire, marquant un tournant sombre dans une affaire qui a ébranlé à la fois le milieu du divertissement pour adultes et les communautés LGBTQ+ en ligne.

L’audience pour l’enregistrement du plaidoyer est prévue vendredi à 11 h 45 au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, selon des documents judiciaires nouvellement déposés. Dans une lettre adressée au juge fédéral Paul A. Engelmayer, l’avocat de la défense Thomas H. Andrykovitz indique que Smith aurait « l’intention de plaider coupable à une accusation entraînant une peine minimale obligatoire et assortie d’une large fourchette de recommandations en vertu des lignes directrices américaines sur les peines ». Le gouvernement ne s’est pas opposé au report de l’audience initialement prévue mercredi. Cette procédure a été reportée à plusieurs reprises depuis l’été dernier.

Âgé de 43 ans, Smith est détenu sans possibilité de libération sous caution au centre de détention de Brooklyn (MDC Brooklyn) depuis son arrestation en juin 2024. Selon les procureurs, il aurait échangé «les centaines de vidéos» représentant des abus sexuels sur des enfants via l’application chiffrée Telegram, incluant du matériel mettant en scène des enfants prépubères, voire «très jeunes». L’affaire aurait été déclenchée par une opération d’infiltration fédérale, suivie d’une perquisition dans son appartement de Manhattan, où les agents auraient trouvé une carte SD contenant du contenu illégal.

Dans sa requête, l’avocat Andrykovitz évoque la complexité du dossier et la nécessité « essentielle » de plus de temps pour préparer Smith à son allocution — une étape où l’accusé doit admettre sa culpabilité et assumer la responsabilité de ses actes. « Maintenir l’échéancier actuel ne permettrait pas une préparation adéquate », a-t-il écrit, soulignant la relation de longue date entre l’accusé et sa défense, et leur volonté de s’assurer que le plaidoyer soit éclairé et volontaire.

Une affaire qui brise l’image publique

L’affaire a provoqué une onde de choc dans certaines sphères de l’industrie du porno gai, où Smith s’était bâti une image de puissance, de réussite et de masculinité virile sous le nom d’Austin Wolf. Bien qu’il n’ait toujours pas commenté publiquement les accusations, plusieurs collègues du milieu ont pris leurs distances ou exprimé leur indignation depuis la révélation des faits. Plusieurs ont dit ne pas être surpris, en raison de la tendance marquée de Smith à tourner des vidéos avec des jeunes hommes à l’apparence juvénile, notamment sur des plateformes comme OnlyFans.

Comme le rapportait le média Pride, Smith a été formellement accusé l’été dernier d’avoir distribué et possédé du matériel d’abus sexuel sur mineur. Les procureurs allèguent que Smith aurait transmis ce contenu illicite à un agent d’infiltration du FBI, et que les preuves numériques saisies contiennent certaines des images les plus explicites et répréhensibles visées par la loi fédérale.

Son équipe juridique a soutenu que les accusations n’avaient pas encore été prouvées en cour, tout en dénonçant les conditions de détention au MDC Brooklyn, où Smith est incarcéré depuis le 28 juin 2024. Le Bureau fédéral des prisons a confirmé sa détention, mais a refusé de commenter les allégations précises, invoquant des protocoles de confidentialité et de sécurité.

Bien que les modalités précises du plaidoyer n’aient pas été dévoilées, la formulation du mémoire déposé le 17 juin par la défense laisse clairement entendre que Smith s’apprête à conclure une entente impliquant une peine d’emprisonnement.