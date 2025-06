Plus de 820 000 couples mariés de même sexe vivent aux États-Unis, le double d’avant l’arrêt Obergefell

Le 26 juin 2025 marquera le 10e anniversaire de la décision historique Obergefell c. Hodges, qui a légalisé le mariage entre personnes de même sexe à travers l’ensemble des États-Unis. Un nouveau rapport publié par le Williams Institute de la faculté de droit de l’UCLA révèle qu’au moins 823 000 couples mariés de même sexe vivent aujourd’hui aux États-Unis. C’est plus du double des 390 000 couples recensés en juin 2015, lorsque la Cour suprême a étendu l’égalité matrimoniale à l’échelle nationale.

Environ 300 000 enfants de moins de 18 ans sont aujourd’hui élevés par ces couples mariés.

En 2025, les couples mariés représentent 59 % de tous les couples de même sexe vivant ensemble au pays — un basculement qui s’est produit dès 2016, soit la première année complète après l’arrêt Obergefell.

En s’appuyant sur les données de l’enquête annuelle de recensement américain (American Community Survey) de 2014 à 2023 et sur des modèles statistiques avancés pour 2024 et 2025, les chercheur·e·s ont estimé le nombre de couples mariés et analysé leurs caractéristiques démographiques et socioéconomiques.

Selon le rapport, plus de la moitié des couples de même sexe — soit environ 433 000 mariés et 305 000 non mariés — vivent dans des États où des lois ou amendements constitutionnels interdisent encore le mariage entre personnes de même sexe. Ces interdictions ne peuvent actuellement être appliquées, mais le jugement Obergefell a été remis en question par certains juges de la Cour suprême et élu·e·s, ce qui rend les couples vivant dans ces États particulièrement vulnérables si l’égalité matrimoniale venait à être renversée.

« L’égalité devant le mariage a renforcé les familles élargies et les réseaux de soutien pour de nombreux couples de même sexe », souligne Brad Sears, principal auteur de l’étude et chercheur principal en droit et politiques publiques au Williams Institute. « Si l’arrêt Obergefell était invalidé, ce ne sont pas seulement les droits des couples qui seraient en jeu, mais aussi leur stabilité économique, leurs liens familiaux et le bien-être de centaines de milliers d’adultes et d’enfants. »

Faits saillants du rapport

Une forte croissance des mariages de même sexe

L’impact de l’arrêt Obergefell s’est particulièrement fait sentir dans le Sud des États-Unis. Entre 2014 et 2023, la proportion de couples de même sexe mariés y est passée de 38 % à 59 % (+21 %), contre une augmentation de 16 % dans l’Ouest (46 % à 62 %), 15 % dans le Midwest (41 % à 55 %) et 11 % dans le Nord-Est (50 % à 60 %).

(+21 %), contre une augmentation de (46 % à 62 %), (41 % à 55 %) et (50 % à 60 %). Cette progression régionale reflète le fait que les 15 derniers États à ne pas reconnaître le mariage entre personnes de même sexe en 2015 se retrouvaient tous dans le Sud et le Midwest.

Portrait démographique

53 % des couples mariés de même sexe sont des couples de femmes, contre 47 % de couples d’hommes.

des couples mariés de même sexe sont des couples de femmes, contre de couples d’hommes. 34 % des personnes en couple marié de même sexe sont issues des communautés racisées — un taux comparable à celui des couples mariés de sexes différents ( 33 % ).

des personnes en couple marié de même sexe sont issues des communautés racisées — un taux comparable à celui des couples mariés de sexes différents ( ). Les couples mariés de même sexe sont beaucoup plus souvent interraciaux (29 %) que les couples mariés hétérosexuels (14 %).

Famille et soins aux proches

17 % des couples mariés de même sexe élèvent des enfants biologiques, adoptés ou par alliance, comparativement à 10 % chez les couples non mariés.

des couples mariés de même sexe élèvent des enfants biologiques, adoptés ou par alliance, comparativement à chez les couples non mariés. Les couples de femmes mariées sont environ trois fois plus susceptibles (24 %) d’avoir des enfants que les couples d’hommes mariés ( 8 % ).

sont environ que les couples d’hommes mariés ( ). Les couples mariés de même sexe ayant des enfants sont huit fois plus susceptibles que leurs homologues hétéros d’avoir adopté ou de s’occuper d’un enfant placé.

que leurs homologues hétéros d’avoir adopté ou de s’occuper d’un enfant placé. Ils sont également plus nombreux que les couples hétérosexuels mariés à partager leur domicile avec des proches ou d’autres personnes : un parent ou beau-parent ( 4,3 % contre 3,4 % ), une sœur, un frère ou un·e beau-frère/sœur ( 3,2 % contre 1,7 % ), un autre membre de la famille ( 3,2 % contre 2,0 % ), un·e colocataire ( 3,2 % contre 0,6 % ), ou une autre personne sans lien de parenté ( 2,3 % contre 1,2 % ).



Aspects économiques

Le revenu médian des ménages est 18 % plus élevé chez les couples mariés de même sexe que chez ceux qui ne sont pas mariés. Chez les couples mariés d’hommes, le revenu médian s’élève à 142 000 $ , contre 113 000 $ pour les couples de femmes.

est chez les couples mariés de même sexe que chez ceux qui ne sont pas mariés. Près de 72 % des ménages composés de couples mariés de même sexe sont propriétaires de leur maison, comparativement à 49 % chez les couples non mariés.

Au Canada, le mariage entre personnes de même sexe a été légalisé en juillet 2005, il y a 20 ans, suite à un jugement de la cour suprême l’année précédente.

Avant la loi fédérale, certaines provinces avaient déjà légalisé le mariage homosexuel, comme l’Ontario en 2003 et le Québec en 2004.