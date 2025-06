Cet été, découvrez les Archives lesbiennes du Québec au MEM!

Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal est une exposition des Archives lesbiennes du Québec réalisée avec l’accompagnement du MEM – Centre des mémoires montréalaises et présentée dans le Kiosque du MEM du 25 juin au 12 octobre 2025.

Un chapitre s’ouvre : cette affiche dessinée par Bernice Mae Butler marque la création officielle des Archives Traces en 1983. Source : Archives lesbiennes du Québec.

Les Archives lesbiennes du Québec y invitent les visiteurs à prendre connaissance de la construction d’une aventure collective qui a débuté en 1983. Cette décision de quatre amies de créer un fonds archivistique lesbien dans la métropole québécoise constitue alors un moment clé pour la communauté. La militante Danièle Tessier, membre de la Coop lesbienne, l’affirme : « Si l’on peut parler d’une communauté de lesbiennes à Montréal, c’est grâce à l’existence de ces initiatives, de ces groupes, de ces lieux, de ces événements, sans lesquels nous serions, IMAGINONS UN PEU, contraintes à l’isolement, seules avec nos paroles, nos projets, notre mémoire. »

Le Kiosque du MEM

L’exposition est hébergée dans le Kiosque, un lieu muséal modulable que le MEM consacre aux projets citoyens et communautaires, dans ses espaces publics gratuits. La mission du Kiosque est d’offrir une nouvelle visibilité à des projets citoyens ou communautaires déjà réalisés. Ces projets mettent en valeur l’histoire, les mémoires et les expériences montréalaises de groupes, de communautés ou de citoyens et citoyennes, racontées à leur façon. Au sein des expositions du Kiosque, ces organismes et ces personnes font ainsi entendre leur propre voix. Les projets sont sélectionnés par le comité de programmation citoyenne et communautaire du MEM, composé de huit citoyennes et citoyens et de six

membres de l’équipe du musée. Trois propositions ont été retenues pour l’année 2025, dont celle des Archives lesbiennes du Québec, qui ont célébré leurs 40 ans en 2023!

Conserver l’histoire pour mieux l’exposer!

Sur un des panneaux de Pour que nos mémoires vivent!, les membres des Archives lesbiennes du Québec déclarent : « À l’heure où une partie du monde menace notre droit d’exister, nous sommes ravies et fières de partager nos trésors avec vous! » En effet, le riche fonds documentaire de cet organisme permet d’en apprendre plus sur la foisonnante histoire des lesbiennes, comme sur leurs luttes politiques, d’hier ou d’aujourd’hui. Tout au long de l’exposition, ces archives renseignent aussi sur les lieux de rencontres, d’échanges et d’expression mythiques pour la communauté lesbienne montréalaise. Elle donne également accès à des témoignages et à des œuvres littéraires lesbiennes révélateurs d’une époque. Vous pourrez ainsi plonger dans « l’âge d’or du lesbianisme » : dans les années 1980 et 1990, le Plateau-Mont-Royal, plutôt bohème, vibre au rythme de la militance lesbienne!

Carte de visite du bar Labyris. Une photographie de Suzanne Girard a été utilisée pour la création de cette carte.

Vous verrez que d’autres perspectives militantes et communautaires apparaissant à l’aube du millénaire, puis que de nouveaux combats politiques ainsi que des études universitaires inédites cimentent encore plus la reconnaissance et la connaissance des réalités lesbiennes. À l’image des Archives lesbiennes, Pour que nos mémoires vivent! est une exposition extrêmement vivante et diversifiée. Autour des textes et photographies produits par les membres de l’organisme se déploient de nombreux artefacts. Tous vous apporteront surprise et information. Saviez-vous que, de 1984 à 1994, l’école Gilford, louée par des lesbiennes, a accueilli une communauté artistique et politique, fonctionnant en autogestion et résistant à la logique des espaces hétéronormatifs? Avez-vous déjà vu les bannières utilisées par les militantes lesbiennes dans les années 1980? Connaissez-vous les revues lesbiennes, éditées à Montréal comme d’ailleurs dans le monde, qui circulaient dans la communauté?

Les Archives lesbiennes du Québec vous convient à un voyage muséal qui révèle un pan de l’histoire de la communauté lesbienne, bâtie sur la diversité et toujours partie prenante d’un monde en évolution.

INFOS | Pour que nos mémoires vivent!, au MEM, du 25 juin au 12 octobre 2025

https://memmtl.ca

Plusieurs activités organisées par le MEM et les Archives lesbiennes entourent l’exposition pour en prolonger l’expérience. Le 12 juillet et le 7 septembre, arpentez le Plateau avec l’équipe du MEM et des Archives pour découvrir les lieux emblématiques de la culture lesbienne dans les années 1980-1990. La Soirée décalée du 14 août vous permettra de parcourir l’exposition au son des musiques lesbiennes. Le 16 août, le Cabaret du MEM mettra à l’honneur le réseau Vidé-Elle avec des projections de films réalisés par et pour les femmes et les lesbiennes. La cofondatrice de Vidé-Elle, Diane Heffernan, sera présente toute la journée. D’autres événements auront lieu jusqu’à la clôture de Pour que nos mémoires vivent!, leur programmation sera disponible sur les réseaux sociaux et sur le site Web du MEM.