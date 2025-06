Sébastien, l’horticulteur burlesque de Survivor Québec

Divertissant, émotif, rieur, excessif et chaleureux sont quelques-uns des qualificatifs qu’on peut utiliser pour décrire Sébastien, l’horticulteur, comédien et amateur de burlesque que les adeptes de Survivor Québec ont découvert durant la troisième saison, le printemps dernier.

À quel point étais-tu fan de Survivor ?

Sébastien : J’ai découvert l’émission à 21 ans, en 2001, en France. Je suis d’origine française. L’émission a bercé ma jeunesse. À l’époque, je trouvais les participant.e.s extraordinaires et je m’étais dit que je ne pourrais jamais faire ça. Ça me semblait trop difficile. Je n’étais pas la personne que je suis aujourd’hui. Mon parcours depuis 20 ans m’a amené à pouvoir participer à cette aventure.

Quel genre de joueur pensais-tu être avant le début des tournages ?

Sébastien : Quand ils m’ont appelé, j’ai hurlé de joie ! J’étais si content après le long processus d’auditions. Ce n’était pas facile. Après la grande nouvelle, j’ai commencé à réfléchir au joueur que je serais. Je voulais être full stratégique et essayer de faire des coups. Puis, un jour, j’ai décidé de rester moi-même, sans mentir. Même si je pensais leur dire seulement que j’étais horticulteur, sans leur parler de ma vie de comédien, j’ai compris que je n’arriverais pas à garder ça secret. Ça me semblait important d’être un joueur rassembleur, surtout pour la première partie du jeu qui se joue en équipe.

As-tu vu émerger des aspects de ta personne que tu n’avais pas prévus ?

Sébastien : J’ai découvert que j’aimais la stratégie finalement ! Je pensais que ce serait difficile de manigancer et d’essayer d’influencer les votes du groupe aux conseils de tribu, mais je me suis amusé. J’ai réalisé que j’avais un petit potentiel de vilain. J’aimerais tellement participer à la prochaine saison des Traîtres, comme Audrey de la deuxième saison de Survivor Québec. J’essaierais de surprendre tout le monde.

Crois-tu que ton intensité et ton côté émotif t’ont servi ou desservi à Survivor ?

Sébastien : Les deux. Les gens étaient contents que je sois là. Iels me disaient souvent que je leur faisais du bien, que je les faisais rire et que je leur permettais de s’évader. Je gagnais leur confiance grâce à mon intensité. Par contre, elle m’a aussi desservi à plusieurs moments, notamment lors de mon élimination. En raison de mon émotivité, j’ai parfois du mal à garder les choses pour moi. Ça a précipité ma sortie du jeu.

Ta personnalité chaleureuse et colorée a aussi séduit bien des gens. Quels liens sont restés depuis ?

Sébastien : On n’a pas eu le droit de se voir avant la finale, mais on s’est écrit. On a tissé des liens tellement forts entre nous ! Ç’aurait été inhumain de ne pas pouvoir échanger, même si on a essayé très fort de garder la surprise. Ceux et celles qui sont resté.e.s plus longtemps ont vraiment bien fait ça. Par contre, je les aime profondément, ces gens-là. Au-delà du jeu, j’ai rencontré des humains avec de belles valeurs. J’ai gardé des liens très forts avec mon alliance de cœur : André, Danyelle et Kathrine, sans oublier ma meilleure ennemie dans le jeu, Geneviève.

Tu as offert une démonstration de burlesque à l’émission. Quelle place cela occupe-t-il dans ta vie ?

Sébastien : Je suis performeur burlesque depuis un peu plus de 10 ans. Je donne environ un show par mois. À mes yeux, le burlesque, c’est la possibilité d’aller sur scène en toute simplicité : toutes les couleurs, les genres, les origines sont les bienvenu.e.s sur la scène. C’est une communauté bienveillante qui permet d’être soi-même. Les gens pourront me voir le 6 juillet prochain au Cabaret des curiosités et avec mon chum, Bobby Ananas, qui est drag queen, le 20 septembre au IBC Imperial Burlesque, une compétition de burlesque.

À quel endroit as-tu étudié le théâtre ? Pratiques-tu toujours ce métier en parallèle ?

Sébastien : J’ai étudié à Bordeaux et à Grenoble. Ensuite, j’ai performé durant une dizaine d’années comme comédien et danseur. Aujourd’hui, je fais des spectacles de marionnettes, je suis performeur de rue et animateur, mais je ne fais plus du théâtre de textes depuis quelques années. À Survivor, je me suis rendu compte que je m’ennuyais de ça. Je récitais des alexandrins pour garder ma force mentale.

Pourquoi as-tu déménagé au Québec ?

Sébastien : Une comédienne qui avait vécu un an au Québec m’avait mentionné que ça m’irait bien, que Montréal était une ville culturelle que j’adorerais. Donc, j’y suis parti quelques mois en vacances. Je suis retourné faire des contrats en France et le Québec m’a terriblement manqué. Comme j’avais un an de PVT (permis vacances-travail), je suis revenu finir la durée et je n’arrivais plus à m’en aller. Je suis tombé en amour avec les gens et le paysage. Comme si j’avais enfin trouvé l’endroit où je me sentais bien. J’y suis depuis 15 ans.

