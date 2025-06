L’Accent

Clos de l’Ours, AOP Côtes-de-Provence (France) 2024

Code SAQ :13919438 / 27$



Le domaine cultive, en biodynamie, plusieurs cépages. Les vignes ont en moyenne 45 ans. On retrouve dans ce rosé sec cinq cépages typiques de la région. J’ai bien aimé le nez de biscuit et de fruit rouge, un peu tartelette aux fraises. La bouche est une expérience sensuelle et gourmande. C’est vineux, avec une certaine amertume, et il y a une agréable texture satinée. Il y a une bonne persistance, une bonne longueur en bouche, mais toute en élégance. C’est très harmonieux. Un vrai rosé pour la table, plus que pour le bord de la piscine.