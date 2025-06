Pour un bain de culture historiqueet sociale, une visite au McCord-Stewart

Ancré à Montréal depuis plus de 100 ans, le Musée témoigne de l’histoire de la ville, métropole du Québec, de son rayonnement au Canada et dans le monde, ainsi que de la vitalité, de la créativité et de la diversité des individus et des communautés qui la composent. Il amplifie leurs voix par l’interprétation et la diffusion du remarquable patrimoine dont il est le gardien, soit six collections riches de 2,5 millions d’images, d’objets, de documents et d’œuvres d’art qui le positionnent comme l’un des musées de référence en Amérique du Nord.

Le Musée McCord Stewart raconte Montréal dans toute sa pluralité, de l’intime au spectaculaire, du quotidien à l’extraordinaire. Sa programmation témoigne des histoires d’une ville aux multiples visages et de l’évolution d’une société vivante, riche de ses différences.

Expositions et activités estivales 2025

Cet été, le Musée McCord Stewart invite à explorer Montréal à travers quatre expositions et une programmation riche et diversifiée s’accompagne de parcours destinés aux familles et d’ateliers créatifs.

photo : Andrew Jackson, Anyssa Ranetkins, Association des jeunes de la Petite-Bourgogne, rue Saint-Martin, 2023 Notman & Sandham, Florence M. David costumé en « Incroyable », Montréal, 1880, Musée McCord Stewart, II-56542.1

1 visite et 4 expositions

Battre le pavé : la photo de rue à Montréal (jusqu’au 26 octobre 2025)

L’exposition, présentée au Musée jusqu’au 26 octobre, offre une plongée fascinante dans l’histoire de la photographie de rue à Montréal, de ses débuts au XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Avec plus de 400 images, l’exposition met en lumière la diversité des regards portés sur la ville, y compris ceux de photographes issus des communautés LGBTQ+ (dont Alan B. Stone, Suzanne Girard et Marik Boudreau) dont les œuvres enrichissent la narration urbaine par des perspectives singulières et engagées.

Petite Bourgogne – Montréal en mutation (jusqu’au 28 septembre 2025)

Présentant le travail du photographe Andrew Jackson, cette exposition explore l’évolution du quartier de la Petite-Bourgogne, berceau de la communauté noire anglophone de Montréal. Pendant deux ans, le photographe y a documenté les points de repère importants et est allé à la rencontre de personnes ayant grandi dans le quartier, qui y résident ou qui y sont toujours attachées. En résulte une exposition de 61 photographies mettant de l’avant les personnes qui furent les témoins des transformations urbaines et sociales ayant profondément affecté la Petite-Bourgogne.

Drucker & Baltes, Bal costumé pour Anna Cowans, Montréal, 1924.

Don de Joan Elspeth Bourne, MP-1984.125, Musée McCord Stewart

Bals costumés – Habiller l’histoire, 1870–1927 (jusqu’au 17 août 2025)

Cette exposition saisit la splendeur des divertissements, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, où chacune et chacun se transformait, le temps d’une soirée, en personnage fantaisiste inspiré de l’histoire. Elle fait le récit extraordinaire de ces événements somptueux par le biais de quelques-uns des objets les plus saisissants des collections du Musée. On peut y admirer plus de 40 habits éblouissants mais aussi des photographies des personnes en costume et des publications souvenirs restituent le faste de ces événements prestigieux.

Et aussi

Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience

En donnant la parole aux nations autochtones au Québec, cette exposition permanente

témoigne des savoirs encore trop méconnus des peuples autochtones au Québec et au Canada, des blessures profondes qu’ils portent et de leur incroyable résilience. Elle invite à une véritable à travers une centaine de biens culturels minutieusement choisis qui se conjugue à plus de 80 témoignages forts et inspirants de membres des 11 nations autochtones au Québec.

La Ruelle du Musée

Dans une volonté de faire vivre l’expérience de la ruelle montréalaise au centre-ville, le Musée présente la Ruelle du Musée, un espace piétonnisé de la rue Victoria accessible toute l’année. Cet espace plonge le public dans l’imaginaire de la ruelle montréalaise, en invitant les passantes et passants à s’y asseoir, flâner, se rencontrer et discuter. La végétation abondante qui s’y déploie rappelle les plus belles ruelles vertes de la ville, où les Montréalaises et Montréalais s’imprègnent de la nature.

L’histoire de Montréal à portée de main à travers les Circuits urbains

Les Circuits urbains proposent une façon amusante d’en apprendre plus sur l’histoire de

certains lieux de Montréal. Parfaits pour les adeptes de visites autonomes, les Circuits urbains proposent six parcours thématiques en plein air qui s’appuient sur les images historiques puisées dans la collection Photographie du Musée, qui contient plus de 2 150 000 photographies. Munis de son téléphone, on peut parcourir les divers circuits thématiques au gré de ses déplacements et découvrir l’histoire de 150 sites de la ville et des photographies témoignant du Montréal d’autrefois. Le tout est gratuit! Consultez le site web pour plus d’infos.

Prendre parole, élever les voix

10 septembre | Activité gratuite | Places limitées, réservation obligatoire

À l’occasion de l’exposition Petite-Bourgogne – Montréal en mutation par Andrew Jackson, le grand public, la communauté de la Petite-Bourgogne et le milieu académique sont conviés le 10 septembre à prendre la parole lors d’un atelier-conférence dont l’objectif est de décloisonner les savoirs entourant le concept d’espace noir, particulièrement dans le contexte du quartier de la Petite-Bourgogne. Un espace noir est un espace qui valorise l’histoire, le patrimoine et l’héritage de la pluralité des communautés montréalaises noires afrodescendantes. L’activité propose une variante de la méthodologie d’animation de l’aquarium. Les personnes participantes seront conviées à réfléchir à la racialisation de l’espace urbain, aux transformations historiques de la Petite-Bourgogne, à la diversité au sein des communautés noires du quartier, aux nouvelles vagues migratoires et leur impact social et urbain, ainsi qu’au rôle de la vie quotidienne et ordinaire dans la construction du tissu social du quartier. L’activité est co-commissariée par Svens Telemaque, Caroline Flory-Célini, Leslie Touré Kapo (INRS) ainsi que le Musée McCord Stewart, et présentée en collaboration avec l’Institut national de la recherche scientifique du Québec (INRS).

Exposition-événement : Afrique Mode

Du 25 septembre 2025 au 1er février 2026, les créations emblématiques du milieu du vingtième siècle côtoieront celles d’artistes de la mode d’aujourd’hui dans l’exposition-événement Afrique Mode présentée au Musée McCord Stewart en exclusivité canadienne, après Londres, Brooklyn, Melbourne et Chicago. Photographies, textiles, musiques et œuvres d’art visuel racontent la vitalité et l’impact mondial de la mode africaine, aussi dynamique et variée que le continent lui-même. Une exposition créée par le Victoria and Albert Museum, Londres, en tournée mondiale.

À mettre à votre agenda pour septembre : Trois photographes à travers la lentille

Dans le cadre des Journées de la culture et de l’exposition Battre le pavé. La photo de rue à Montréal, il sera possible d’assister le 28 septembre à la projection des films Eye on the Guy: Alan B. Stone & the Age of Beefcake, Albédo et Jongué, carnet nomade. La projection sera commentée par Zoë Tousignant, conservatrice photographie du Musée et commissaire de l’exposition.

Engagement envers la décolonisation et le développement durable

Le Musée McCord Stewart s’engage activement dans une démarche de décolonisation, reconnaissant que le territoire sur lequel il est situé, Tiohtiá:ke, est un lieu fréquenté et occupé par les peuples autochtones depuis des millénaires, et qui n’a jamais été cédé par voie de traité. Le musée considère qu’il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. En parallèle, le musée adopte des pratiques muséales durables, intégrant des initiatives écologiques dans ses opérations quotidiennes et ses expositions, afin de minimiser son empreinte environnementale et de promouvoir la durabilité culturelle.

