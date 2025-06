Austin Wolf plaide coupable d’avoir incité un mineur à des actes sexuels

Près d’un an après son arrestation, Justin Heath Smith — connu dans l’industrie du porno gay sous le nom d’Austin Wolf — a plaidé coupable vendredi, devant un tribunal fédéral de Manhattan, à une accusation criminelle grave pour avoir incité un garçon de 15 ans à avoir des relations sexuelles.

Smith, 44 ans, a enregistré son plaidoyer devant le juge fédéral Paul A. Engelmayer, presque un an jour pour jour après son arrestation survenue le 28 juin 2024, dans le cadre d’une opération d’infiltration menée par le FBI. Selon les documents judiciaires, il aurait utilisé des moyens de communication électroniques à la fin de 2023 et au début de 2024 pour attirer un mineur à New York dans le but d’une activité sexuelle. Les procureurs soutiennent qu’il a agi de concert avec un autre adulte, franchissant consciemment les limites légales établies pour protéger les mineurs contre les comportements prédateurs.

Pendant des années, Smith a été l’une des figures les plus connues du porno gay : un acteur à succès, très suivi et soigneusement positionné comme une marque dans l’industrie.

L’accusation entraîne une peine minimale obligatoire de 10 ans de prison fédérale et peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Le juge Engelmayer a fixé la date du prononcé de la peine au 29 septembre, à 11 h, au palais de justice Thurgood Marshall, dans le sud de Manhattan.

Dans le cadre de l’entente de plaidoyer, Smith a accepté la confiscation de plus d’une vingtaine d’appareils électroniques saisis lors d’une perquisition à son domicile en avril 2024. La liste comprend notamment des téléphones intelligents, des disques durs et plusieurs ordinateurs Mac, que les enquêteurs fédéraux considèrent comme ayant été utilisés dans la commission du crime ou contenant des preuves à cet effet.

Depuis son arrestation, Smith est détenu sans possibilité de libération sous caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. L’enquête a révélé ce que les procureurs qualifient de « centaines de vidéos » de matériel pédopornographique, incluant du contenu impliquant de jeunes enfants prépubères et même des nourrissons. Une grande partie de ce matériel aurait été échangée sur Telegram, une application de messagerie cryptée.

Au moment de la sentence, Smith fera face à des directives de peines sévères, établies à un niveau de base élevé pour les crimes impliquant l’exploitation sexuelle de mineurs. En plus de la prison, il pourrait être condamné à payer une amende de 5 000 $ en vertu d’une loi fédérale contre le trafic sexuel, qui finance des services pour les survivant·e·s.