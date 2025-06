Un party BRUTE ultra hot pour juillet

Un nouveau party mensuel s’immisce dans le calendrier du Bar Le Stud, un party pour «gars» qui aiment les gars fétiches. Oui, oui. Le Party BRUTE s’en vient le vendredi 11 juillet, de 22h à 3h.

«Déchaîné. Robuste. Prêt.», c’est le slogan de cet événement destiné aux hommes amateurs de cuir et de robustesse… Évidemment, les tenus kinky et cuir sont fortement suggérées si vous voulez vous faire remarquer et… reluquer… On y attend un invité très spécial : la vedette très sexy Leo Bacchus aux yeux bleu incroyables. L’entrée est gratuite.

Sortez vos vestes en cuir sexy qui mettent en relief votre torse, votre nouveau harnais que vous vouliez montrer, votre jockstrap coloré ou votre maillot de cuir léger qui galbe votre fessier… C’est en plein le genre de vêtements désirés pour ce party.

LEO BACCHUS – Crédit photo : Paul Jamnicky

BRUTE est de retour. Êtes-vous prêt ? «Quand de vrais hommes se rencontrent, l’énergie change.

Le cuir craque, les regards s’enflamment et les corps entrent en collision au rythme endiablé de Flavio Cunha. Pas de filtres. Pas de façades. Juste vous : primal, présent et puissant. Et ce mois-ci, nous faisons monter la température avec notre invité spécial, Leo Bacchus : modèle, acteur et un fantasme absolu. Il sera là pour des photos, des autographes… et peut-être quelques surprises», indique Tony Lakroix, qui est gérant au Stud et organisateur principal de ce party.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Leo Bacchus a joué dans des dizaines de scènes pour des studios tels que MenAtPlay, LucasEntertainment, Masqulin ou encore RFC (RawFuckClub), entre autres.

Voici ce que Tony Lakroix dit de son DJ résident de ce party, Flavio Cunha : «Attends-toi à des beats sexy et sombres, qui vibrent dans ton corps et t’appellent à la danse. Une sélection sonore qui mélange tension et libération — parfaite pour te perdre dans la foule, dans la sueur, dans le rythme». Cela décrit bien la vibe sonore du party !

BRUTE est présenté par KinkGarage (kinkgarage.ca), des créations de cuir originales. Et oui, en effet, il s’agit bien de la compagnie de Tony Lakroix qui commandite en partie ce party mensuel. «Pour cette édition [du 11 juillet], je crée une pièce unique en cuir pour Leo, donc la photo de nous deux est quand j’ai pris ses mesures durant un ‘’fitting’’ la semaine dernière.» Imaginez prendre les mensurations de Leo Bacchus ! Bon, restons-en là pour le moment…

BRUTE vous attend plus sexy que jamais. BRUTE : sentez l’appel. Répondez.

INFOS : Bar Le Stud

1812, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. 514-598-8243 ou Facebook.com