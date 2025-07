Mundo Disko, la fièvre disco-techno aux couleurs du monde

Le dimanche 3 août, Mundo Disko transformera l’Esplanade Tranquille en véritable sanctuaire de la danse, de la diversité musicale et de la fierté. Imaginé par Christian Pronovost, alias Lost Heroes — pionnier de la scène électronique montréalaise — l’événement rend hommage à l’héritage musical de la culture queer underground 2SLGBTQIA+. À ses côtés, on retrouvera la DJ Empress, la chanteuse Kim Richardson et le chœur Mighty Real Gospel X, ainsi que l’incontournable B’UGO.

C’est en Afrique, en entendant les percussions dès son plus jeune âge, que B’UGO (alias Ugo N’gan’ga Gitau) a compris que le rythme pouvait tout dire. Né au Canada, élevé entre l’Est et l’Ouest africain, B’UGO est aujourd’hui une figure incontournable des nuits montréalaises.

Installé derrière les platines des clubs les plus mythiques de Montréal depuis une vingtaine d’année B’UGO fait partie de ces DJs pour qui la musique de danse est à la fois un art et un langage universel. Il a partagé la scène avec des légendes comme The Martinez Brothers, Purple Disco Machine, Horse Meat Disco, Dimitri from Paris et Honey Dijon, et s’est imposé comme un habitué des événements mode.

Mais c’est dans l’univers queer, entre liberté, exubérance et communauté, qu’il puise le cœur de son inspiration. En 2019, B’UGO est devenu DJ résident de Mundo Disko, un événement phare des célébrations de la Fierté, contribuant à en faire un des plus grands rassemblements disco au monde.

Reconnu pour ses sets éclectiques et sophistiqués, B’UGO mélange les genres avec un flair unique. Influencé par la house de Chicago, les divas électroniques, les grooves latins et les textures de la soul, il s’amuse à brouiller les pistes. « J’aime casser les cadres. Mon objectif, c’est d’élever l’énergie, de connecter les corps et les esprits. »

Aux platines, durant cette soirée on retrouvera aussi la magnétique Empress, DJ canadienne née au Cameroun, qui fera voyager le public à travers une fusion exaltante de percussions africaines, d’électro moderne, de soul, de disco et d’influences latines. « Je raconte des histoires à travers mes sets », confie-t-elle. Plus qu’une DJ, elle devient passeuse de cultures, tissant une communion entre les rythmes du monde et le cœur des danseur·euse·s.

Autre voix emblématique : Kim Richardson, trois fois lauréate aux Juno Awards, dont la puissance vocale et la polyvalence ne cessent d’éblouir. Présente autant sur scène qu’à la télé et en studio, elle continue d’enflammer le public avec ses tournées et ses projets en cours. À Mundo Disko, sa voix trouvera un nouvel écrin : celui du chœur Mighty Real Gospel X. Dirigée par Junior Reade, cette chorale inclusive fusionne gospel, house et disco, dans une explosion d’harmonies, de groove et de ferveur. Inspiré par les hymnes de Sylvester et les révolutions musicales queer, Mighty Real Gospel X rappelle que danser et chanter peut aussi être un acte d’amour, de mémoire et de résistance.

Avec l’édition 2025 de Mundo Disko, attendez-vous à un voyage sonore cosmopolite, festif et indiscipliné : C’est une célébration queer et rythmée, aux frontières du disco, du tribal, du funk et de la techno. Une transe glamour, soul et sauvage.

Christian Pronovost et B’UGO promettent un dancefloor libéré, incandescent, habité. Mundo Disko, c’est une invitation à se perdre dans le rythme, à retrouver la joie brute du collectif : « On ne vient pas juste danser. On vient vivre quelque chose. »

INFOS | Mundo Disko. Sous les étoiles, une immense piste de danse prendra donc vie, le

dimanche 3 août à l’Esplanade Tranquille, avec Kim Richardson, Empress, B’ugo, Christian Pronovost (alias Lost Heroes) et le chœur gospel The Mighty Real Gospel X, accompagné d’une panoplie d’artistes et de performeur·euse·s locaux·ales.

After Mundo Disko Dôme. Et pour les créatures de la nuit qui n’en ont jamais assez… sachez que Mundo Disko sera suivie d’un after magique — L’After Mundo Disko Dôme — sous la légendaire Satosphère, juste à côté.

https://fiertemontreal.com