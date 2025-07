Six soirées de découvertes et d’expériences sonores et visuelles au Festival MUTEK

La 26e édition du festival international des musiques électroniques et de la créativité numérique MUTEK prendra place du 19 au 24 août 2025 au cœur de Montréal. Pendant six jours, artistes et publics d’ici et d’ailleurs, convergeront pour vivre une expérience unique fusionnant son, image et innovation.

Avec une sélection artistique toujours riche, éclectique et protéiforme, MUTEK promet une nouvelle édition vibrante, entre explorations sensorielles et découvertes artistiques. Un rendez-vous estival incontournable pour célébrer la diversité et l’unicité des cultures numériques. Plus de 120 artistes originaires de 26 pays partageront leur approche originale et passionnée, dont la majorité en première à Montréal, à travers 17 programmes.

SÉRIE NOCTURNE

Colonne vertébrale du Festival, la série Nocturne occupe à la fois l’espace SAT et le dôme de la Satosphère, du 20 au 24 août 2025, en réunissant les révélations futures et les pionniers incontournables. Au programme, des créations novatrices qui réinventent les musiques contemporaines et qui bénéficient d’un environnement visuel immersif à la fine pointe de la technologie. On pourra y entendre notamment Aïsha Vertus, connue sous le nom de Gayance. La DJ et productrice originaire de Montréal et basée à Lisbonne, réunira réunit sept musicien·ne·s d’exception pour un live intense où UK Garage, broken beats et R&B alternatif s’entrelacent. En dévoilant en avant-première son nouvel album Roaming, elle partagera un récit sonore poignant, entre deuil, joie et renaissance, qui électrisera la scène. Toujours sous le dôme de la SAT, Djeity & al11z, le duo formé de la créatrice sonore Della Orrey et de l’artiste 3D montréalaise Alice Aterman, présentera Things Are Not What They Seem un voyage chargé d’émotions et de sens, entre techno mélodique, racines classiques et sonorités ancestrales. Par ailleurs, le duo composé du claviériste novateur britannique James Holden et du multi-instrumentiste polonais Wacław Zimpel, exploreront la transe, le minimalisme et l’improvisation à travers leur nouvel album collaboratif The Universe Will Take Care Of You.

Événement Lattice 3D/AV de Max Cooper

Après une prestation mémorable en 2022, le compositeur et artiste multidisciplinaire britannique Max Cooper est de retour à Montréal, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, pour présenter en première nord- américaine sa toute nouvelle performance. Conçue comme une œuvre à la croisée de la science, de l’art et de la technologie, Lattice 3D/AV déploie un univers visuel complexe et hypnotique où la modélisation algorithmique rejoint l’émotion sonore.

SÉRIE A/VISIONS

Les œuvres audiovisuelles sensorielles qui fusionnent l’image, le son et l’innovation sont au cœur des 2 programmes A/Visions présentés au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. À travers la technologie, les machines ou bien l’intelligence artificielle, les artistes révèleront l’invisible et l’intangible pour approcher le merveilleux, comme la compositrice américaine Ash Fure (US) ou bien encore le duo envoutant Abul Mogard & Grand River (IT).

SÉRIE MÉTROPOLIS

Les deux soirées présentées au MTELUS, les 22 et 23 août 2025, offrent des programmations contrastées qui répondent à un désir de communion et de rassemblement festif, avec entre autres, Aurora Halal (US), Cassy (UK/AT), Hodge (UK), Kevin Saunderson & Dantiez present e-Dancer (US), machìna (KR/JP), Nicola Cruz (EC) RAMZi (CA/QC), Satoshi Tomiie (JP) et Speedy J (NL).

SÉRIE EXPÉRIENCE

Tous les jours dès 17h, du 19 au 24 août 2025, la scène extérieure gratuite de l’Esplanade

Tranquille invite les Montréalais·es et les touristes sous le signe de la fête, de l’éclectisme et de la rencontre des styles musicaux sur l’esplanade Tranquille. On pourra assister gratuitement à de nombreuses prestations dont celle de Cleo Leigh qui présentera Romance by Design, un live techno hypnotique façonné par la synthèse modulaire et le hardware. Parmi les autres artistes en prestation dans cette série, la présence de Baby Volcano (GT/CH), Cousin (AU), DELAVELOUR (CA/QC), Jade Telemann (CA/QC)… et plusieurs autres !

AU PARC LAFONTAINE

Pour la première fois dans l’histoire du festival, MUTEK investit le cadre bucolique du Théâtre de Verdure au centre du Parc La Fontaine, le le 20 août 2025 à partir de 20h. L’amphithéâtre accueillera 3 performances où la virtuosité classique rencontre la modernité électronique pour l’émerveillement de toustes.

MUTEK Forum

Rassemblement d’idées autour des technologies créatives et de connexions interdisciplinaires, MUTEK Forum est de retour, du 20 au 22 août 2025, avec un programme de trois jours pour présenter et explorer de manière critique les pratiques créatives en matière de recherche artistique, de création et de collaboration interdisciplinaire. À travers des conférences, performances, expositions, ateliers, classes de maîtres, lectures et activités de réseautage, MUTEK Forum encourage le dialogue et favorise l’interconnexion entre la musique, l’intelligence artificielle (IA), la réalité étendue (XR), les arts médiatiques, les jeux vidéo, l’écologie, l’art quantique et le design.

INFOS | https://montreal.mutek.org