Drag Race UK saison 7 : découvrez les 12 reines prêtes à tout pour la couronne

La prochaine Superstar drag du Royaume-Uni se cache peut-être parmi ce tout nouveau casting haut en couleurs de la saison 7 de RuPaul’s Drag Race UK. Douze queens, dix semaines de défis, et un seul trône à conquérir : la compétition promet d’être féroce.

Comme toujours, RuPaul sera accompagné·e de ses juges réguliers — Michelle Visage, Alan Carr et Graham Norton — et chaque épisode accueillera une célébrité invitée. Laissez-vous séduire par les 12 candidates qui vont se battre pour la couronne… et notre cœur.

Bones (25 ans, Londres)

Instagram : @itsjustbones

La « boho witchy queen » de Soho se décrit comme une artiste totale : avec Bones, ce n’est jamais juste une chanson ou un costume, mais une immersion complète dans sa fantaisie céleste. Active dans la scène londonienne depuis 7 ans, cette diplômée en arts visuels est aujourd’hui l’une des grandes organisatrices de soirées à Soho. Très compétitive, elle promet un feu de drag incandescent.

Bonnie Ann Clyde (30 ans, Dublin/Manchester)

Instagram : @bonnieannclyde_

« L’exportation la plus précieuse d’Irlande » est une queen voyageuse qui a performé de Dublin à San Francisco en passant par Gran Canaria. Son drag est un cocktail de comédie, glamour et puissance scénique. Derrière son nom se cachent… ses deux chats disparus, eux-mêmes nommés d’après les célèbres gangsters. Résolue à briller, Bonnie veut prouver que sa couronne est bien méritée.

Catrin Feelings (26 ans, Rhondda Valley, pays de Galles)

Instagram : @catrinfeelings

Bilingue, blonde et explosive, Catrin est une boule d’énergie venue des vallées galloises. Inspirée par Little Mix pour son nom de scène, elle revendique un style camp, pailleté et teinté d’humour de grand-maman. Son arme secrète ? Le Snatch Game, qu’elle annonce déjà vouloir rafler. Ayant quitté son emploi pour se consacrer au drag, elle n’entend pas faire les choses à moitié.

Chai T Grande (32 ans, Londres)

Instagram : @chai.t.grande

D’inspiration thaïe et britannique, Chai T Grande se définit comme « une boisson chaude, sucrée et épicée ». Née pendant le confinement, cette queen s’inspire autant d’Ariana Grande que de ses racines asiatiques, qu’elle intègre avec fierté dans ses performances. Elle rêve du défi des girl groups, où son amour de la danse, du chant et de l’écriture de textes pourra briller.

Elle Vosque (22 ans, Belfast)

Instagram : @ellevosque

« La belle de Belfast » est jeune, mais déjà redoutable. Étudiante en mode et textile, elle a perfectionné son maquillage et son drag en seulement quatre ans. Elle compte marcher dans les pas des queens nord-irlandaises déjà passées par l’émission, comme Blu Hydrangea ou Jonbers Blonde. Fun, énergique et ambitieuse, elle espère surprendre ses rivales en volant sous le radar… avant de frapper fort.

Nyongbella (25 ans, Londres)

Instagram : @nyongbella_

Reine du ballroom londonien, cette drag queen d’origine camerounaise revendique son héritage africain et sa passion pour la mode éditoriale. Deux ans seulement après ses débuts, Nyongbella promet un mélange explosif de beauté, de charisme et de créativité. Avec son nom tiré d’une anecdote hospitalière (mais qui est aussi son vrai prénom), elle se dit prête à enflammer la scène et à arracher la victoire.

Paige Three (28 ans, Surrey/Londres)

Instagram : @paigethree

Ancienne artiste de comédies musicales du West End (Cats, Kinky Boots, Chicago…), Paige a transformé sa passion du spectacle en drag. Glamour, énergie et intensité sont ses marques de fabrique. Son nom, clin d’œil aux fameuses « Page Three girls » des tabloïds britanniques, reflète son goût pour le sexy et le sensationnel. Avec un tel bagage scénique, Paige veut prouver qu’elle mérite enfin la lumière des projecteurs.

Pasty Kween (30 ans, Cornwall/Londres)

Instagram : @pasty_kween

La reine « saucisse roulée » de Cornouailles ! Inspirée dès l’enfance par Hocus Pocus et Madame Doubtfire, Pasty a construit un drag comique, excentrique et gourmand. Connue pour une performance virale déguisée en saucisse roulée qui a attiré l’attention de Kylie Minogue, elle promet de miser sur l’humour et le Snatch Game. Pas la plus compétitive, mais sans doute la plus imprévisible.

Sally TM (27 ans, South Shields/Newcastle)

Instagram : @sally.trademark

Queen geek assumée, Sally TM a créé son personnage en s’inspirant d’un jeu vidéo (The Sims). Alternative et camp, elle se décrit comme une drag imprévisible, prête à chanter du karaoké ou à faire une danse expérimentale avec un sac de papier sur la tête. Artiste DIY et clownesque, elle veut représenter les créatives excentriques du nord de l’Angleterre et prouver qu’être « weird » est un art.

Sillexa Diction (26 ans, Leeds)

Instagram : @silllexa

Première queen de Leeds à participer à l’émission, Sillexa est une géante du drag (7 pieds 3 en talons !). Avec son humour déjanté, ses silhouettes exagérées et son expérience dans la confection, elle se dit prête à conquérir les épreuves créatives. Bruyante, exubérante et fière de l’être, Sillexa promet de combiner beauté et absurdité.

Tayris Mongardi (27 ans, Brighton)

Instagram : @tayrismongardi

Icône de Brighton, Tayris célèbre dans son drag la culture pop noire, de Janet Jackson à Megan Thee Stallion. Ayant grandi dans la pauvreté, elle transforme aujourd’hui ses « charbons » en diamants, espérant briser la fameuse « malédiction de Brighton » (les queens de la ville éliminées trop tôt dans Drag Race). Tout en glamour, humour et performance, elle veut incarner la joie queer noire.

Viola (22 ans, Coventry)

Instagram : @playedbyviola

Unique en son genre, Viola est la seule drag britannique à chanter et jouer du violon en direct. À seulement 22 ans, elle combine musique classique, comédie et performances scéniques. Passionnée de théâtre musical, elle s’annonce comme une candidate redoutable dans les épreuves de chant, de couture et de Rusical. Raffinée et sophistiquée, Viola veut conquérir la scène avec élégance et originalité.

✨ Avec un tel éventail de styles, d’origines et de personnalités, cette saison 7 de Drag Race UK promet d’être l’une des plus imprévisibles et spectaculaires à ce jour. Qui, parmi ces 12 queens, sera sacrée prochaine drag superstar du Royaume-Uni ?

Au Canada, la série sera diffusée exclusivement sur CRAVE.