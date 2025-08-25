Violet Chachki et Gottmik débarquent à Montréal pour The Knockout Tour

Deux des drag les plus influentes de la planète, Violet Chachki et Gottmik, unissent leurs forces pour un projet musical explosif. Leur premier single en duo, TKO (acronyme de Technical Knock Out), une pièce électrisante sortie fin juillet, sert aussi de rampe de lancement à leur tournée nord-américaine, The Knockout Tour, qui s’arrêtera à Montréal le 24 septembre à L’Olympia.

Un hymne queer audacieux

TKO est une fusion flamboyante de haute couture, d’énergie brute et d’affirmation queer sans compromis. Portée par des rythmes pulsés, des voix puissantes et une attitude tranchante, la chanson a été coécrite et produite par les deux artistes aux côtés de poids lourds de la pop : Novodor (nommé aux Grammy et collaborateur de Troye Sivan), Nick Weiss alias Nightfeelings (Kim Petras), ainsi que les auteurs Jesse Saint John (Britney Spears, Charli XCX) et Alex Chapman (Kim Petras, Paris Hilton).

«Ce morceau, c’est tout ce que nous sommes : féroces, inattendues, glamour et un brin dangereuses», lance Violet Chachki, gagnante de la saison 7 de RuPaul’s Drag Race. Pour Gottmik, finaliste marquant de la saison 13 et premier homme trans à participer à l’émission, TKO est «le son de la puissance queer — une célébration et une révolution, et ce n’est que le début.»

Le single est accompagné d’un vidéoclip signé par le réalisateur Callum Walker Hutchinson, tout aussi flamboyant que les drags

The Knockout Tour : glamour contre rock’n’roll

Si Violet et Gottmik sont connues pour leurs looks spectaculaires et leur capacité à repousser les limites de l’art drag, The Knockout Tour marque leur première grande tournée conjointe en tête d’affiche. Conçu comme un match de boxe théâtral, le spectacle mettra en scène leurs univers contrastés : le glamour burlesque et aérien de Violet Chachki face à l’énergie rock et transgressive de Gottmik.

Les spectateurs peuvent s’attendre à un mélange étourdissant de performances aériennes, de costumes démesurés, de danseurs, de duos inédits et même d’un numéro interactif impliquant le public. Le tout dans une mise en scène camp qui détourne les codes de l’athlétisme et de la boxe avec humour, sueur et paillettes.

Deux icônes au sommet

Violet Chachki s’est imposée comme une figure incontournable du burlesque contemporain. Après avoir remporté RuPaul’s Drag Race, elle a collaboré avec Jean Paul Gaultier, Prada et Moschino, et est devenue en 2019 la première drag queen à défiler sur le tapis rouge du Met Gala. En 2024, elle a tenu l’affiche d’un cabaret burlesque au légendaire Crazy Horse de Paris.

De son côté, Gottmik a fait sensation comme premier homme trans sur Drag Race. Célébré pour son style audacieux et son militantisme, il a maquillé des célébrités comme Lil Nas X, Paris Hilton et Heidi Klum, et est devenu en 2022 le premier homme trans en couverture de British Vogue. En 2023, il a publié The T Guide, un ouvrage sur la transition, et en 2024, il a brillé dans All Stars 9.

Tous deux ont également participé au vidéoclip et à la performance Grammy du hit mondial Unholy de Sam Smith et Kim Petras.

Un arrêt à Montréal

The Knockout Tour visitera plus de 50 villes aux États-Unis et au Canada. Au Québec, c’est L’Olympia de Montréal qui accueillera le spectacle le 24 septembre 2025. Un arrêt attendu par la communauté queer montréalaise, déjà habituée aux grands rendez-vous drag avec le méga spectacle 100% Drag du Festival Fierté Montréal et les visites régulières des spectacles RuPaul’s Drag Race Live.

Avec TKO et cette tournée, Violet Chachki et Gottmik démontrent qu’elles ne sont pas que des icônes de la pop culture drag, mais de véritables forces musicales et scéniques capables de redéfinir ce que signifie « être drag » en 2025.

Infos pratiques : The Knockout Tour, à Montréal — L’Olympia, 24 septembre 2025. Billets en vente sur le site officiel de la tournée. https://events.seated.com/violet-chachki-gottmik