Bien vieillir chez soi, l’ARCG renforce son soutienaux aînés LGBTQ+

Grâce au programme fédéral Bien vieillir chez soi, l’Association des aînés et retraités de la communauté gaie (ARCG) intensifie son engagement auprès des membres les plus vulnérables de la communauté. Depuis près d’un quart de siècle — l’organisme célébrera son 25e anniversaire l’an prochain —, l’ARCG œuvre à briser l’isolement et à favoriser l’inclusion des aînés gais ainsi que des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.

Sa mission demeure inchangée : offrir un environnement bienveillant où les aînés peuvent vieillir entourés, en sécurité et dans la dignité. Pour atteindre cet objectif, l’association s’appuie sur un solide réseau de bénévoles. Ceux-ci organisent régulièrement des activités sociales, culturelles et éducatives, le plus souvent gratuites, qui s’inscrivent dans les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux : prévention et maintien de la santé mentale, maintien de la santé physique, participation sociale et empowerment, mais aussi réduction de la fracture numérique qui affecte encore trop d’aînés.

Au-delà des rencontres et activités, l’ARCG déploie également des services concrets pour les personnes les plus isolées, en particulier celles à mobilité réduite ou vivant une grande sédentarité. Le programme Bien vieillir chez soi permet de financer des visites à domicile, des appels de courtoisie pour briser la solitude, un service de transport solidaire, la livraison de repas ainsi qu’un accompagnement pour divers besoins logistiques. Autant d’initiatives qui redonnent souffle et continuité au lien social, souvent fragilisé par l’âge et l’isolement.

Fondée à Montréal, l’ARCG est un organisme à but non lucratif qui, depuis ses débuts, place la solidarité au cœur de son action. En créant des espaces de rencontre et de soutien, l’association contribue à l’épanouissement personnel et collectif de ses membres tout en luttant contre l’exclusion sociale.

INFOS | [email protected]

https://www.arcgai.org

T 514-730-8870