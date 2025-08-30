Un nouveau party BRUTE pour les amateurs de kink

Vendredi 12 septembre, dès 22 h, réserve ta soirée : le party BRUTE est de retour au bar Le Stud pour rallier les amateurs de cuir et de fétiches. Astique ta plus belle tenue et prépare-toi à une nuit torride qui accueillera cette fois la star porno et modèle montréalais Ali Rush. Ça va sentir le mâle en rut — et l’entrée est gratuite !

Après le succès du premier BRUTE… la suite !

En juillet dernier, l’édition du party BRUTE a fait exploser les murs du Stud. Et on remet ça ! « Quand de vrais hommes se rencontrent, l’énergie change. Le cuir craque, les regards s’enflamment et les corps entrent en collision au rythme enflammé de Flavio Cunha. Pas de filtres. Pas de façades. Juste toi : primal, présent et puissant. Et ce mois-ci, on monte encore plus la température avec notre invité spécial, Ali Rush : modèle, acteur… et fantasme incarné. Il sera là pour des photos, des autographes… et peut-être quelques surprises », lance Tony Lakroix, gérant du Stud et organisateur de la soirée.

Ali Rush

Mais qui est Ali Rush ? Acteur porno originaire du Moyen-Orient né au Canada avec un corps de dieu grec, la peau basanée, poilu, barbu, Ali Rush a tourné pour son compte OnlyFans (OF), mais aussi pour de grands studios internationaux comme CockyBoys ou encore Eric Vidéos (de Paris), entre autres.

Formé en mode puis en cinéma, il s’est tourné vers le contenu adulte après la grève des scénaristes. « J’ai toujours aimé mettre mon corps en valeur. J’étais épuisé de l’industrie du cinéma, alors je me suis dit : pourquoi ne pas créer mon OF et voir ce qui arriverait ? », confie-t-il.

Son premier tournage ? Un plan Grindr filmé avec un inconnu consentant. « Quand j’ai vu le résultat, j’étais fier de mon travail. J’ai su que c’était la bonne voie pour moi », dit-il.

Aujourd’hui, Ali Rush rêve d’élargir ses horizons : « J’ai passé trois mois en Europe, et le contenu que j’y ai tourné est de premier ordre. Je veux collaborer avec plus de studios et de créateurs partout dans le monde. Et là, j’entre doucement dans mon ère daddy — ce sera amusant de voir comment mon image va évoluer ! »

Une ambiance brute et en sueur

«Attends-toi à des beats sexy et sombres, qui vibrent dans ton corps et t’appellent à la danse. Une sélection sonore qui mélange tension et libération — parfaite pour te perdre dans la foule, dans la sueur, dans le rythme. Cela décrit bien la vibe sonore du party !», c’est comme ça que Tony Lakroix défini la musique du DJ Flavio Cunha.

Le photographe Keith Race sera aussi sur place pour immortaliser la soirée

Présenté par Kink Garage, BRUTE n’est pas pour les prudes ni les âmes sensibles : c’est un party fétiche et de cruising pour gars qui aiment les gars. Tu es prévenu : si tu y mets les pieds, c’est que tu assumes. BRUTE vous attend, plus hot que jamais.

INFOS | Le PARTY BRUTE au Bar Le Stud, 1812, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

T. 514-598-8243 | https://www.facebook.com/BarLeStud