Mardi, 16 septembre 2025
    Une 2e édition du Festival de Films Trans Exposures, du 17 au 21 septembre

    Film We Are Pat par Hannah Buck et Ro Haber – Films Trans Exposures Montréal 2025
    Chantal Cyr
    Peu importe ce que vous pensez qu’un « film trans » veut dire, préparez-vous à être surpris·e·s par la 2e édition du Festival de Films Trans Exposures – du 17 au 21 septembre 2025 à l’Union Française. Inspiré·e par le texte féministe phare de Virginia Woolf, le thème de cette année réaffirme l’engagement à cultiver une nouvelle culture cinématographique, fondée sur la solidarité, la libération et les vécus trans.

    Le programme de cette année bouscule les attentes, célèbre la créativité sous toutes ses formes et vous offre le meilleur du nouveau cinéma venu des quatre coins du monde.

    Notamment, y seront présenter 5 longs métrages, 84 courts métrages, quatre ateliers, des questions et réponses de cinéastes, des occasions de réseautage de l’industrie et bien plus encore. Des favoris des festivals primés aux rêves fiévreux à petit budget, en passant par les drames sincères et les arts martiaux de style TRANS, des dizaines de films canadiens et une projection spéciale dédiée aux aînés trans, le Festival de Films Trans Exposures a tout pour plaire.

    Le festival est entièrement créé et dirigé par des personnes de diverses identités de genre avec des antécédents divers et un grand goût pour le cinéma.

    « Notre festival ne consiste pas seulement à nous voir à l’écran ; il s’agit de reprendre le pouvoir sur nos récits, notre art et notre avenir. En créant un espace où les cinéaste·s trans peuvent se rencontrer, échanger et créer selon leurs propres termes, nous allons au-delà de la simple représentation pour aller vers la solidarité et la libération. »

    Explorez le programme complet, choisissez vos films incontournables et réservez vos billets dès aujourd’hui!

    INFOS | 2e édition du Festival de Films Trans Exposures – du 17 au 21 septembre 2025 à l’Union Française. Visitez le site : https://exposuresmtl.com

