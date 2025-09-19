Samedi, 20 septembre 2025
    Le gagnant d’un concours télé sur les desserts révèle l’impressionnante somme amassée grâce à OnlyFans

    Le gagnant de la populaire émission de télé-réalité britannique The Great British Bake Off, John Whaite, a révélé l’impressionnant montant qu’il a gagné sur OnlyFans en moins d’un an.

    En février dernier, Whaite annonçait qu’il se lançait sur la plateforme avec du contenu sexuellement explicite destiné à un public gai, tout en affirmant qu’il laissait derrière lui sa carrière télévisuelle. Mais ce mois-ci, il a annoncé qu’il mettait fin à cette aventure numérique.

    Un nouveau souffle grâce à la pâtisserie

    Dans un message publié sur Instagram le 16 septembre, Whaite a expliqué que son entreprise de brownies et surtout l’ouverture, en avril dernier, de sa première boulangerie-café, Ruff Puff Bakehouse, à Mawdesley, lui avaient redonné « un véritable sens à [sa] vie ». C’est ce retour à la pâtisserie qui l’a convaincu de tourner la page OnlyFans.

    Près de 200 000 £ en 11 mois

    Le lendemain, lors d’une séance de questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram, un fan lui a demandé combien il avait gagné grâce à OnlyFans. Whaite a répondu en toute franchise : 199 147 £ en 11 mois (soit environ 370 000 $ CAN).

    « Je n’aime pas trop parler d’argent ou de revenus personnels, a-t-il admis. Mais c’est un éléphant dans la pièce : certain·e·s pensent que j’ai fait des millions, d’autres que je n’ai rien gagné. La vérité, c’est qu’en 11 mois, j’ai encaissé près de 200 000 £. »

    Et d’ajouter qu’il aurait pu aller encore plus loin : « Si j’avais consacré plus de temps à la plateforme, j’aurais probablement pu doubler, tripler, voire quadrupler ce montant. Ce n’est pas seulement une question de contenu : il faut aussi savoir se vendre, attirer l’œil et donner une vraie raison aux gens de s’abonner. »

    Prêt pour un nouveau chapitre

    En annonçant son départ d’OnlyFans, Whaite a assuré ses fans que la suite de son parcours serait « ancrée dans la passion », et qu’il se sentait « prêt » à relever ce nouveau défi entrepreneurial.

