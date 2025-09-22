Karla Sofía Gascón annonce son prochain projet après Emilia Pérez

L’actrice trans Karla Sofía Gascón, révélée mondialement grâce à Emilia Pérez, vient d’annoncer son prochain rôle au cinéma. La nouvelle survient après une vague de controverse plus tôt cette année autour de la résurgence de publications racistes et islamophobes retrouvées sur X.

Une comédie italienne pour Paramount+

Selon Variety, Gascón tourne actuellement à Rome dans School of Seduction, une comédie italienne réalisée par Carlo Verdone, qui signe aussi le scénario et joue dans le film aux côtés de Vittoria Puccini et Lino Guanciale. La sortie est prévue l’an prochain sur Paramount+.

Le synopsis décrit l’histoire de « six personnages, fragiles et insécurisés, qui font appel à un coach en séduction pour interpréter et guider leurs vies à une époque où tomber amoureux, tromper, se réconcilier ou rompre peut se vivre jusque par l’intelligence artificielle ». Certains cherchent l’amour, d’autres essaient de le sauver, tandis que d’autres encore n’arrivent pas à se libérer de leur passé.

« Je suis très heureuse de faire partie du film de Carlo et de travailler en Italie, a déclaré Gascón. Je suis à Rome depuis quelques jours et je vis une expérience merveilleuse avec un rôle vraiment nouveau pour moi. »

De son côté, Verdone a salué « une distribution composée d’acteurs talentueux, sérieux et fiables », incluant Gascón.

Entre consécration et controverse

L’Académie des Oscars avait elle aussi validé ce talent : Gascón est entrée dans l’histoire en devenant la première artiste trans ouvertement reconnue à recevoir une nomination pour un prix d’interprétation, catégorie meilleure actrice.

Mais ce moment historique a été assombri par la republication d’anciens messages de Gascón sur X, contenant des propos racistes et islamophobes, confirmés par Variety. L’actrice avait présenté ses excuses en janvier :

« Je reconnais que mes anciens messages ont causé de la douleur. Comme personne issue d’une communauté marginalisée, je connais trop bien cette souffrance et je suis profondément désolée envers celles et ceux que j’ai blessés. J’ai toujours lutté pour un monde meilleur. Je crois que la lumière finit toujours par triompher sur l’obscurité. »

Emilia Pérez : un succès collectif

Si Gascón n’a finalement pas remporté l’Oscar, d’autres membres de l’équipe d’Emilia Pérez ont été récompensés : Zoe Saldaña, le duo de compositeurs Clément Ducol et Camille, ainsi que le réalisateur Jacques Audiard. Fait notable : aucun d’entre eux n’a mentionné la communauté trans dans leurs discours de remerciements, malgré l’importance historique de la nomination de Gascón.