Pour son film Amantes, Caroline Fournier explore la romance lesbienne sur le mode de la comédie dramatique douce-amère. La première scène du film donne le ton, alors que Ruby introduit son balado Tout le monde veut dire je t’aime. Si cette dernière narre en voix hors champ les premiers instants du film, elle en introduit également la prémisse.

Tous les protagonistes cherchent la même chose : dire ou se faire dire « je t’aime », à travers des situations parfois comiques et légères et parfois plus dramatiques. Se voir valider leur amour dans leur relation du moment.

À commencer par Nour, auteure-compositrice-interprète magrébine qui, malgré son charisme et ses nombreuses conquêtes passées, ne cherche qu’à obtenir l’amour de Camille. Mentionnons également le trouple formé de Laura, Rebecca et Ophélie. Les trois femmes qui tentent de maintenir un équilibre en explorant la notion d’engagement, d’abord en visitant la mère de Laura, qui ne tarit pas de préjugés sur les lesbiennes, ce qui génère à la fois des scènes cocasses et malaisantes. Les trois femmes

explorent aussi le projet d’avoir un enfant, après que Laura a exprimé son désir de maternité.

Enfin, le couple qui semble à priori plus stable, formé de Ruby, qui se targue de ses 50 000 écoutes balados, et de la psychologue Gabrielle, finira dans une négation de leurs désirs réciproques. Pour ce film choral 100 % lesbien, Caroline Fournier explore ici le monde lesbien parisien avec sensibilité, comédie et légèreté, démontrant que ce petit monde n’est qu’un microcosme lesbien semblable à d’autres. Sans devenir le cercle vicieux d’Alice dans The L Word, le monde lesbien de Paris ne se révèle finalement pas si différent de celui de Los Angeles ou de Montréal, soulignant ainsi le caractère universel et réconfortant du film.

INFOS : du 20 au 30 novembre

Pour vous procurer des billets https://image-nation.org/festival-2025