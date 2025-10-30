Vendredi, 31 octobre 2025
    Heila
    Alcesti Azienda Agricola, DOP Sicile (Italie) 2023
    Code SAQ : 15265052 — 16,40 $

    À base de grecanico et de catarratto, c’est un vin blanc de bord de mer aux parfums de poire, de pêche blanche et d’un soupçon de pamplemousse rose. En bouche aussi, il fait plaisir : joyeusement fruité sans être sucré, presque crémeux, avec une finale saline très agréable. Un blanc bio et végane, parfait à l’apéro pour égayer une soirée grise, ou pour accompagner des huîtres, une salade grecque, une poitrine de poulet grillée ou le fameux prosciutto-melon.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
