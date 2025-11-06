Les Fesses-Tivités de Queersmas : un marché des fêtes inclusif et audacieux

Après une première édition qui a réuni des centaines de personnes, Noël Jouissif revient en force pour une deuxième édition rebaptisée Queersmas – Les Fesses-Tivités, les 22 et 23 novembre 2025 à l’Usine C. Né de la rencontre entre deux univers complémentaires, le Festival Jouissif Montréal et Minuit Tendre, Queersmas propose une célébration festive, inclusive et joyeusement colorée, où la magie des Fêtes rime avec créativité, diversité et audace.

Un marché coloré et queer

Plus de 50 artisan·es, créateur·rice·s, artistes et entrepreneur·e·s issu·es des communautés 2SLGBTQIA+ présenteront leurs créations : bijoux, œuvres d’art, produits pour le corps, livres, accessoires, jouets érotiques et autres trésors à découvrir.

Ce marché de Noël unique offre une alternative engagée aux marchés traditionnels, un lieu de rencontre, de plaisir et de découverte, où chacun·e peut magasiner en toute liberté et célébrer sans compromis.

Ateliers et échanges

Tout au long du week-end, les visiteur·euse·s pourront participer à une quinzaine d’activités : ateliers DIY, discussions, performances et moments de détente sensuelle et bienveillante.

Les Fesses-Tivités, c’est un espace pour s’inspirer, créer et connecter, dans une ambiance festive et inclusive. Au-delà du marché, Queersmas se veut un moment de rassemblement pour célébrer la diversité des corps, des identités et des expressions.

Un Noël différent, insolite et joyeusement queer, parfait pour trouver des cadeaux originaux pour toi, tes ami·es, ta douce moitié, ou toute personne que tu veux gâter.

Guignolée des Drags Patronnesses

En parallèle, une Guignolée sera tenue par Les Drags Patronnesses aux profits de la Maison Plein Coeur pour soutenir les personnes vivant avec le VIH.

ENTRÉE GRATUITE

INFOS | Queersmas – Les Fesses-Tivités, les 22 et 23 novembre 2025 à l’Usine C

https://queersmas.my.canva.site