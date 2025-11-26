On a besoin de ta voix : l’inclusion commence par toi

Quoi que les élections municipales soient maintenant derrière nous, une question essentielle reste toujours : qu’est-ce que nos municipalités font réellement pour être des milieux inclusifs, sécuritaires et accueillants pour toutes les personnes, incluant les personnes LGBT+?

L’inclusion, ce n’est pas qu’un drapeau hissé en mai, ni une phrase bien placée dans un programme électoral. C’est la capacité pour chacun de se sentir respecté, représenté et en sécurité dans les lieux qu’il fréquente au quotidien. Et malgré les avancées, ce n’est pas encore une réalité partout, particulièrement en Montérégie ces dernières années.

C’est pour ça que Le JAG lance un défi simple, humain et puissant : prendre la parole.

Littéralement.

Le défi : dire pourquoi c’est important pour toi que ta municipalité soit inclusive

On t’invite à enregistrer une courte vidéo dans laquelle tu complètes cette phrase : « Il est important pour moi que [ta municipalité] soit inclusive, parce que… »

Quelques secondes suffisent. Pas besoin d’être expert, militant chevronné ou pro des réseaux sociaux. Ce qu’on te demande, c’est ton expérience, ton ressenti, ton regard. Ce geste, aussi simple soit-il, a un poids énorme. Parce que ta vidéo n’est pas qu’un témoignage : c’est un message direct envoyé aux personnes élues à la mairie des municipalités de la Montérégie, rien de moins!

Tu leur dis, avec authenticité :

« Voici ce que j’attends de vous. Voici pourquoi l’inclusion compte. Voici pourquoi je veux vivre dans un milieu qui respecte toutes les diversités. Voici pourquoi c’est important, pour moi! »

Pourquoi ta voix peut changer les choses

Les municipalités ont un pouvoir immense : elles façonnent nos espaces publics, la façon dont on se déplace, dont on se sent en sécurité, dont on se voit représenté. Un engagement clair pour l’inclusion peut transformer une communauté entière.

Plusieurs municipalités de la Montérégie se sont déjà engagées dans la Certification MIC+, un programme structuré et complet qui aide les villes à agir concrètement : diagnostic, politiques EDI, formations, plan d’action, suivi. Du concret. Du durable.

Une voix seule allume une étincelle. Plusieurs voix créent un mouvement.

Ta vidéo peut inspirer, ouvrir des discussions, influencer des décisions. Elle peut encourager d’autres personnes à faire de même. Elle peut montrer aux personnes élues que l’inclusion n’est pas un détail, mais bien une priorité.

Prêt à participer?

Tu n’as qu’à suivre les étapes faciles par ici : https://lejag.org/mic-plus/on-a-besoin-de-ta-voix/

Ce geste te prendra une minute ou deux, mais son impact pourrait durer des années.

Parce que l’inclusion ne progresse jamais quand on se tait.

Elle avance quand quelqu’un ose parler. Aujourd’hui, ce quelqu’un, c’est toi.

INFOS | https://lejag.org/mic

Vous pouvez également nous écrire à : [email protected]