Mémoires lesbiennes dans l’émergence du Village gai

Line Chamberland et François Bellemare, relancent jeudi 4 décembre, leurs livres respectifs: Mémoires lesbiennes et L’émergence du Village gai à la librairie L’Euguélionne.

Line Chamberland et François échangeront avec le public au sujet de leurs deux livres, mais spécifiquement sur la place de la communauté lesbienne dans la «fondation» du Village, au tournant des années 1980.

Commissaire de l’exposition L’Émergence du Village gai (Montréal 1974-1990) actuellement en cours aux Archives gaies du Québec (AGQ), François Bellemare est aussi journaliste indépendant et auteur du livre La Renaissance de L’Interlope, un livre savoureux est autant une fiction qu’une étude sociologique minutieuse menée au cœur de l’ancien Red Light montréalais.

Sociologue et professeure à l’Université du Québec à Montréal, Line Chamberland s’est illustrée par son engagement indéfectible envers les droits des personnes LGBTQ+. Pionnière dans l’enseignement des études gaies et lesbiennes, elle a fondé la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, aujourd’hui un centre d’excellence reconnu mondialement. Son admirable parcours participe au caractère inclusif de la métropole, à la lutte contre la discrimination ainsi qu’à la mise en lumière des réalités des minorités sexuelles et de genre. Line Chamberland incarne admirablement les valeurs d’une réelle évolution sociale, alliant rigueur intellectuelle et militantisme, tout en enrichissant le patrimoine culturel de Montréal.