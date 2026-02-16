Un arc-en-ciel dans la mire : Shilo Rousseau affirme son identité aux Jeux de Milan

Aux Jeux de Milan-Cortina 2026, la biathlète canadienne Shilo Rousseau n’a pas seulement visé des cibles sur le pas de tir : elle a aussi envoyé un message clair en faveur de la visibilité LGBTQ+. Comme le rapportait le site spécialisé Outsports, l’athlète ouvertement queer avait annoncé avant son épreuve qu’elle arborerait un drapeau arc-en-ciel sur la crosse de sa carabine.

Mercredi, lors du 15 km individuel féminin disputé à l’Anterselva Biathlon Arena, en Italie, la poignée de son arme était bel et bien décorée des couleurs de la Fierté — un geste simple, mais hautement symbolique dans l’arène olympique.

« La visibilité de l’arc-en-ciel signifie énormément pour moi, et il est important que je puisse représenter qui je suis de façon authentique », avait confié Rousseau à Outsports avant la compétition. « Être fière de qui je suis n’a pas été un parcours facile ni rapide, et je suis tellement fière du chemin parcouru. »

Une controverse en amont

Cette affirmation identitaire n’est toutefois pas passée inaperçue dans les mois précédant les Jeux. En décembre, lors d’une compétition internationale, la native de l’Ontario avait été interpellée par un officiel de l’Union internationale de biathlon (IBU) lors d’une vérification d’équipement de routine. On l’avait alors avertie qu’elle devrait couvrir le drapeau arc-en-ciel si elle voulait prendre le départ, celui-ci pouvant contrevenir aux règles encadrant les déclarations politiques.

Une interprétation que contestait son entourage. « Il ne semblait pas s’agir d’une déclaration politique », avait déclaré Clayton Whitman, directeur du développement de la performance chez Biathlon Canada, cité par Outsports. « C’est une expression de l’identité de Shilo, et cela ressemblait à un excès de zèle de la part des officiels locaux. »

Finalement, Rousseau a été autorisée à concourir avec la même crosse aux couleurs de la Fierté que celle aperçue cette semaine à Milan. Une décision qui relance une question récurrente dans le monde olympique : à partir de quand un symbole devient-il un geste politique?

L’ombre de la règle 50

Depuis des décennies, le Comité international olympique (CIO) encadre strictement les manifestations politiques à travers la fameuse règle 50, qui interdit toute « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale » sur les sites olympiques.

Récemment encore, cette règle a fait les manchettes lorsque le skeletoneur ukrainien Vladyslav Heraskevych a été interdit de compétition avec un casque décoré d’images d’athlètes ukrainiens tués lors de l’invasion russe. L’histoire olympique est d’ailleurs jalonnée de gestes devenus iconiques — et controversés. On pense aux poings levés de Tommie Smith et John Carlos aux Jeux de Mexico en 1968, symbole du Black Power, qui leur avaient valu une suspension immédiate de l’équipe américaine.

En 2014, aux Jeux de Sotchi, en Russie, des militant·e·s brandissant des drapeaux arc-en-ciel avaient été arrêté·e·s en vertu des lois anti-propagande gaie du régime de Vladimir Poutine. À l’époque, plusieurs athlètes LGBTQ+ hésitaient même à parler ouvertement de leur orientation sexuelle.

Un tournant s’est amorcé à Tokyo, en 2021, lorsque le CIO a assoupli l’application de la règle 50, permettant notamment le port de couleurs arc-en-ciel. Ces Jeux avaient même été surnommés les « Rainbow Olympics ». À Paris, en 2024, l’organisation est allée plus loin en revisitant son logo aux couleurs « ROY G BIV » à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

« Il y a de nombreuses occasions pour les athlètes et les associations d’utiliser la plateforme des Jeux pour démontrer que certaines situations ne sont pas acceptables et que nous devons évoluer », affirmait en 2024 Tony Estanguet, président du comité organisateur de Paris.

Dans ce contexte, le geste de Rousseau s’inscrit dans une évolution plus large. Pourquoi un drapeau de la Fierté serait-il considéré comme politique, alors qu’il représente l’existence même d’une communauté mondiale? L’identité LGBTQ+ est une réalité pas une opinion.

Sur le plan sportif, la Canadienne a terminé 78e sur 90 au 15 km féminin. Mais au-delà du classement, sa présence — arc-en-ciel bien en vue — a contribué à rendre la communauté LGBTQ+ visible sur l’une des plus grandes scènes sportives du monde.

« Savoir que je fais partie d’une communauté plus large d’athlètes LGBTQ+ m’aide à me sentir moins seule et encore plus motivée à être fière de qui je suis », a déclaré Shilo Rousseau. « C’est inspirant de voir autant d’entre nous représenter nos identités avec fierté et sans excuses. »