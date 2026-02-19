John Waters confirme un rôle dans American Horror Story

Le réalisateur et artiste culte John Waters fera une incursion remarquée dans la 13e saison de American Horror Story. L’annonce a été faite par l’intéressé lui-même le 14 février, à Baltimore, devant un public réuni pour l’une de ses performances de spoken word.

« Je vais annoncer quelque chose de nouveau ce soir : je ne peux pas dire quel rôle je joue, mais j’ai un grand nouveau rôle dans American Horror Story », a-t-il déclaré à la foule présente au Baltimore Soundstage, selon le média local Baltimore Fishbowl.

Plus tard, lors d’une période de questions, Waters a lancé avec humour qu’étant donné son parcours marqué par des personnages singuliers, il avait « toujours essayé de voler la carrière de Vincent Price ». L’acteur mythique, décédé en 1993, était célèbre pour ses rôles dans plus d’une centaine de films, notamment dans le cinéma d’horreur, où il incarnait souvent des figures excentriques et inquiétantes.

Surnommé le « King of Filth » (le roi du trash), John Waters est surtout connu comme réalisateur de films cultes tels que Pink Flamingos et Hairspray. Toutefois, il a également multiplié les apparitions à l’écran au fil des ans, souvent dans des rôles marginaux ou décalés. On l’a notamment vu dans Seed of Chucky, dans un épisode de Law & Order: SVU, ainsi que dans un épisode à thématique gaie des Simpson, où il prêtait sa voix à un personnage nommé John.

Son arrivée dans l’univers de Ryan Murphy promet d’ajouter une touche supplémentaire de flamboyance à une série déjà réputée pour son esthétique camp et ses excès stylisés.

Le producteur exécutif Ryan Murphy avait dévoilé la distribution principale de cette 13e saison à l’Halloween 2025. La liste des acteurs réunis évoque une véritable réunion d’« Avengers » version Murphy : Evan Peters, Sarah Paulson, Angela Bassett, Jessica Lange et Kathy Bates seront de retour, aux côtés de la chanteuse et actrice Ariana Grande, nommée aux Oscars.

Le retour de Jessica Lange a particulièrement surpris, l’actrice ayant affirmé par le passé qu’elle ne reviendrait pas dans la série. « Oh, mon Dieu, non », avait-elle déclaré lorsqu’on lui avait posé la question. « Ça fait plus de 10 ou 12 ans que je n’y ai pas participé, alors non, je ne le ferai pas. »

Les détails entourant l’intrigue de cette nouvelle saison demeurent pour l’instant confidentiels, tout comme la nature des personnages que reprendront — ou non — les acteurs déjà associés à la franchise.

Âgé de 79 ans, John Waters a indiqué à son public de Baltimore que son horaire était particulièrement chargé. Il tournera ses scènes pour la série entre une douzaine de spectacles prévus autour de son 80e anniversaire en avril, en plus d’une cinquantaine de représentations déjà programmées pour 2026.

Avec cette nouvelle participation, l’iconoclaste cinéaste ajoute un chapitre inattendu à une carrière qui, depuis plus de cinq décennies, célèbre l’étrange, le marginal et le résolument irrévérencieux.