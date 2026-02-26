Le Sommet de RÉZO pour la santé des hommes est de retour

Les 13 et 14 mars prochains, préparez-vous pour un Sommet montréalais d’action pour la santé des hommes GBTQ (SMASH), organisé par RÉZO Santé, un organisme communautaire important des communautés LGBTQ+.

Cette 8e rencontre propose d’explorer la santé comme un espace de liens, de partage et de résistance entre les générations 2SLGBTQIA+, entre les communautés queer, trans, racisées, bispirituelles, les personnes en situation de handicap et les alliées, entre savoirs communautaires, médicaux et expérientiels, la santé devient un terrain de rencontres et de luttes partagées.

Conférences, ateliers, podcasts et, bien sûr, cocktail de fin de congrès sont planifiés, et cela se déroule à l’hôtel Hyatt Place Montréal Centre-Ville (métro Berri-UQAM). « Nous souhaitons interroger la manière dont nos corps, nos droits, nos savoirs et nos relations s’articulent pour imaginer une santé réellement queer, collective et solidaire, à la hauteur de nos besoins », peut-on lire sur les réseaux sociaux de RÉZO.

Une multitude de préoccupations

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) : usages, prescription et accès au Québec ; Chemstories – séance d’écoute collective : explorer le PnP/Chemsex à travers les récits et les vécus ; Approches communautaires du dépistage : expériences pratiques de terrain (Club Sexu et CAPACH) ; Intervenir auprès des jeunes LGBTQ+ : enjeux, besoins et pratiques prometteuses ; Innover pour prévenir et contrer les cyberviolences ; Chemsex chez les gbqHARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes) : état des connaissances et meilleures pratiques en santé publique ; Le cruising : une pratique sexuelle, relationnelle et politique, etc.

Voici donc un avant-goût de ce qui sera discuté lors de ce sommet, soit près d’une vingtaine de sujets abordés. « Cette année, c’est la plus grosse conférence qu’on ait jamais eue à RÉZO et ce, avec différents formats, que ce soit des panels, des discussions, des ateliers, etc. », explique Pierre-Vincent Morvant, coordonnateur – mobilisation communautaire et transfert des connaissances chez RÉZO. « Il y aura des gens du milieu de la recherche, des témoignages, des professionnels de la santé et des organisations communautaires, entre autres. Nous allons ici au-delà de la mission actuelle de RÉZO, mais c’était important de couvrir ces sujets-là pour la santé des hommes GBTQ. »

« C’est un rassemblement pour le transfert des connaissances, pour voir comment on peut appliquer sur le terrain la recherche venant du milieu académique, par exemple, et aussi transférer les connaissances apprises sur le terrain vers les chercheurs, les autres organismes communautaires, etc., mais toujours pour la santé sexuelle et la santé en général des hommes gais, bisexuels, trans et queers (GBTQ). C’est pour cela qu’il y a une grande diversité de présentations », souligne Alexandre Dumont-Blais, directeur général de RÉZO.

Ne pas oublier la PrEP

« Il s’agit de mettre à jour les recherches sur la santé sexuelle et la santé en général des hommes GBTQ », continue Alexandre Dumont-Blais. « En parallèle, on ne pouvait pas ne pas inclure, encore cette année, la PrEP (prophylaxie pré-exposition sexuelle) dans les discussions, parce qu’il y a une évolution depuis quelques années, avec des injections maintenant. Il y a eu beaucoup de développements de ce côté-là. À RÉZO, on parle du traitement de la PrEP depuis 2012, donc c’est important de suivre l’évolution et la facilitation de ces traitements-là. »

« Le dépistage, la cyberviolence, le numérique et la santé, etc., on essaie aussi d’inclure le plus de thématiques possibles en lien avec la santé et de discuter d’outils pour les jeunes et leur réalité », note Pierre-Vincent Morvant.

Une belle évolution

Alexandre Dumont-Blais, avec son équipe, a organisé chacune des éditions de SMASH depuis 2019. Même durant la pandémie de 2020 et 2021, SMASH est passé en vidéoconférence. Il n’y a donc pas eu d’interruption. « Nous sommes très fiers parce que, lorsqu’on a commencé en 2019, on ne savait pas combien de temps cela pourrait durer, évoque-t-il. C’est devenu un “get together” essentiel, surtout lorsqu’on constate le contexte de recul des droits des personnes LGBTQ+ ici et ailleurs. Cela aide à créer des liens entre les gens, les organisations, etc. Huit ans plus tard, SMASH demeure accessible, en français, proche du Village et de la communauté LGBTQ+, avec des inscriptions constantes et une centaine de personnes à chaque édition en moyenne. »

Un prix d’inscription

Vu l’inflation et l’augmentation des coûts un peu partout, pour la première fois de son existence, il y aura un prix minimum d’inscription : 30 $ pour le vendredi, ce qui comprend le petit-déjeuner, le repas du midi et les collations ; 20 $ pour la journée du samedi, qui inclut les collations et le cocktail ; ou encore 40 $ pour les deux journées. « Ça demeure malgré tout accessible, mais on n’avait pas le choix puisque tout augmente, si on veut continuer d’organiser SMASH », explique Alexandre Dumont-Blais. Par contre, il est clairement mentionné que si « le prix du billet est un enjeu, contactez : [email protected] ».

« Les conférences, c’est du sérieux, mais on parle d’enjeux qui se vivent au quotidien par des personnes GBTQ ici. Les gens se parlent aussi pendant les pauses. Mais, comme d’habitude, cela se terminera par un cocktail de réseautage, quelque chose de festif, pour que les gens puissent se rencontrer et avoir du plaisir ensemble, et il y a toujours une surprise à la fin », conclut Alexandre Dumont-Blais, directeur général de RÉZO. SMASH est financé par l’Agence de la santé publique du Canada, en collaboration avec le programme Avancer/Advance, qui réunit cinq organismes en santé chez les hommes GBTQ à travers le Canada, y compris RÉZO. Les inscriptions au SMASH 2026 sont maintenant ouvertes.

INFOS | Détails et inscription

www.rezosante.org

Ou encore : [email protected]