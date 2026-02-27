Cuvée Impatience

Château du Grand Caumont, AOP Corbières (Languedoc, France) 2022

Code SAQ : 978189 — 20,30 $

Quel bel assemblage de vieilles vignes de carignan (75 ans), de syrah, de grenache noir ! Ça sent bon les pipes de réglisse noire, le thym, le poivre vert et un petit peu les mûres. En bouche, c’est dense et savoureux. Les tannins sont veloutés. Il y a une sensation sexy de cuir et de corde de bois. Ça évoque le chalet en forêt, sur le bord d’un petit lac, et la fin de semaine torride qui peut s’y passer. L’acidité, super intégrée, garde tout ça à bout de bras. Aucune lourdeur dans ce rouge. C’est très bien fait. À savourer avec un steak au poivre, des saucisses de sanglier, un médaillon de bison ou peut-être un chili ? Pour le prix, quelle aubaine !