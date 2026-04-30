L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Vendredi 1 mai 2026

🎭 25e édition du festival Jamais Lu, le rendez-vous incontournable pour découvrir les écritures qui feront le théâtre de demain! Des auteurices, mais aussi des acteurices et metteur.euses en scène, dont : Lyraël Dauphin, Jean-Paul Daoust, Xenia, Louis-Karl tremblay, Dany Boudreault, … et plusieurs autres. Du 1er au 9 mai, Théâtre Aux Écuries.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🦹🏻‍♂️ BULGE BASH, party privé présenté par Montréal JACKS. 18h30-22h00.

Détails et RSVP: MontrealJacks.com

🏳️‍🌈Conférence queer sur la nourriture, Université McGill



🎥 Projection de Notorious, d’Alfred Hitchcock avec Ingrid Bergman et Cary Grant, Cinéma Moderne



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🥳 Soirée Latin Queer avec DJ Nath, Club DD’s

🎭 ASCENSION, nuit de pole dancing avec artistes d’héritage asiatique, Café Cléopâtre

💪 Soirée billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.



👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

Samedi 2 mai 2026

🏳️‍🌈 Journée de visibilité lesbienne Montréal, avec des panels en journée et des soirées festives qui se poursuivent jusque tard dans la nuit, dont la soirée de danse en ligne queer SPURS!, Hot Flash, Sweet Like Honey, Queen & Queer, Messy et GTR—girlstheyrave, Ausgang Plaza

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🦹🏻‍♂️ RUBBER LOUNGE – soirée où le latex et le PVC sont à l’honneur! Station de polissage à contribution volontaire pour financer les prochains voyages de Latex MTL 2025. Que vous soyez un adepte du latex ou simplement curieux de découvrir cet univers venez socialiser avec la communauté rubber 2SLGBTQIA+. Dress code: Latex, PVC ou vinyle. En collaboration avec le Club Phoenix de Montréal, dès 20 h, au Bar Aigle Noir.

🥳 👑 SLUT – The Drag Show au Diamant Rouge. Prépare-toi pour une soirée où tout devient plus intense… plus chaud… plus audacieux : une expérience électrisante où le glamour rencontre la provocation. Sur scène : les sublimes Lady Boom Boom, Stella Moon et Narcissa, prêtes à enflammer la salle avec des performances aussi sensuelles qu’inoubliables. Attends-toi à une ambiance brûlante, des looks qui dévoilent juste assez… et une énergie qui te fera vibrer du début à la fin. Pole dancing, charisme à l’état pur et séduction assumée — ici, chaque regard compte et chaque moment te rapproche un peu plus de la tentation. Dès 20h

🏳️‍🌈Conférence queer sur la nourriture, Université McGill

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopâtre

🥳 Pants Off MTL avec DJ Reid Bourgeois, Cabaret Berlin

🥳 Saturday Fantasy avec DJ Fantasy Gorgeous, Club DD’s

👯‍♀️ Tangente Danse présente Nina Willywonka Chati + Tia Ashley Kushniruk, Édifice Wilder Espace Vert

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.



🎥 Projection de, de Daniel Kwan et Daniel Scheinert’s Everything Everywhere All at Once avec Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu et Ke Huy Quan, Cinéma du Musée



👑 Jimmy Moore incarne Beyoncé, Cabaret Mado

Dimanche 3 mai 2026

👑 Dalida pour toujours avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🏳️‍🌈Conférence queer sur la nourriture, Université McGill

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🥳 Fête de clôture de la Conférence queer sur la nourriture, Club DD’s

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🎭 Star Wars: A Nude Hope avec Zyra Lee Vanity, Lulu Les Belles Mirettes, Eva Von Lips, Baby Hector, Olivia Killjoy et Enshantay, The Wiggle Room

👯‍♀️ Tangente Danse présente Nina Willywonka Chati + Tia Ashley Kushniruk, Édifice Wilder Espace Vert

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Lundi 4 mai 2026

🥳 Soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes, Club DD’s

👯‍♀️ Tangente Danse présente Nina Willywonka Chati + Tia Ashley Kushniruk, Édifice Wilder Espace Vert

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 5 mai 2026

👑 MX Mado 2026 : défi design, Cabaret Mado

👯‍♀️ Tangente Danse présente Nina Willywonka Chati + Tia Ashley Kushniruk, Édifice Wilder Espace Vert

🎭 Very Heated Rivalry avec Hercu Sleaze, Calamity, Misty Portugal & Booze Crotch, Irony et plus, The Wiggle Room

👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

🤣 Quiz Master Brian anime un jeu-questionnaire sur The Office, Memento

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invité·es, Cabaret Mado

Mercredi 6 mai

👑 Belles Épaisses avec Victoire de Rockwell, Lana Dalida et Marla Deer, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🥳 Avant minuit, soirée pour 30 ans et plus, Club DD’s

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

🥳 Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 7 mai 2026

👑 24e anniversaire du Cabaret Mado avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Peggy Sue, Sasha Baga, Bobépine, Bambi Dextrous, Manny, Crystal Starz, Celes, Ruby Doll et Victoire de Rockwell, Cabaret Mado

📚 Lancement de livre et séance de signature pour Le Titanic et la Joconde, le plus récent roman de Denis Payette. Au Bar STUD, de 17h à 21h.

👑 Grande finale concours du Concours MX Cocktail 2026, Bar Le Cocktail

🎭 La Maison suspendue de Michel Tremblay La maison suspendue de Michel Tremblay. Mise en scène Jean-François Quesnel. Résumé : Un couple, Jean-Marc et Mathieu, vient passer ses vacances d’été avec le fils de ce dernier, Sébastien, 11 ans, dans un chalet des Laurentides, autrefois maison familiale. En ouvrant la porte, Jean-Marc retrouve ses racines. La maison de 1910 vibre à nouveau aux accents du conteur Josaphat-le-violon et aux anxiétés de sa compagne et sœur Victoire, qui ne veut pas partir pour la ville afin d’éviter à leur fils Gabriel de grandir loin de la nature. La maison de 1950 tremble sous les affrontements d’Édouard, qui accepte de vivre sa marginalité sexuelle à l’aide du rêve, et de sa sœur Albertine, qui refuse l’imaginaire dans sa vie. Jean-Marc arrivera à réconcilier le passé familial et sa nouvelle famille.à La Comédie de Montréal le 7-8-9 mai 2026 !!Achetez vos billets maintenant.

👑 Drag Kings!, Club DD’s

🥳 Jeudis Y2K jusqu’à 3 h du matin, Club DD’s

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Vendredi 8 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 La Maison suspendue de Michel Tremblay La maison suspendue de Michel Tremblay. Mise en scène Jean-François Quesnel. Résumé : Un couple, Jean-Marc et Mathieu, vient passer ses vacances d’été avec le fils de ce dernier, Sébastien, 11 ans, dans un chalet des Laurentides, autrefois maison familiale. En ouvrant la porte, Jean-Marc retrouve ses racines. La maison de 1910 vibre à nouveau aux accents du conteur Josaphat-le-violon et aux anxiétés de sa compagne et sœur Victoire, qui ne veut pas partir pour la ville afin d’éviter à leur fils Gabriel de grandir loin de la nature. La maison de 1950 tremble sous les affrontements d’Édouard, qui accepte de vivre sa marginalité sexuelle à l’aide du rêve, et de sa sœur Albertine, qui refuse l’imaginaire dans sa vie. Jean-Marc arrivera à réconcilier le passé familial et sa nouvelle famille.à La Comédie de Montréal le 7-8-9 mai 2026 !!Achetez vos billets maintenant.

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🥳 Evil Femme Night avec DJ Chucky, Club DD’s

🎥 Projection de Montréal, ma belle, de Xiaodan He avec Joan Chen, Cinéma Public

🥳 SAT x Mutek avec Alva Noto et Myriam Bleau, SAT

🎭 Wow Show édition Drag + anniversaire de Timothy Toxic avec Charlot Bean, Goblin Harlequin, Léon Thotski et Kitty Catcher, Bar le Jockey

💪 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda

🎭 A Night of Haha’s and Tata’s avec Lucy Gervais, Charli Deville, Satin Simone, Sasha Désir et Sara Meleika, The Wiggle Room

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



Samedi 9 mai 2026

🏳️‍🌈 Vous l’avez demandé? C’est le retour de la fameuse . Le vestiaire sera ouvert pour l’occasion. Flávio s’occupera de l’atmosphère musicale.

🏳️‍🌈 Journée de visibilité lesbienne Montréal, avec des panels en journée et des soirées festives qui se poursuivent jusque tard dans la nuit, dont la soirée de danse en ligne queer SPURS!, Hot Flash, Sweet Like Honey, Queen & Queer, Messy et GTR—girlstheyrave, Ausgang Plaza

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 La Maison suspendue de Michel Tremblay La maison suspendue de Michel Tremblay. Mise en scène Jean-François Quesnel. Résumé : Un couple, Jean-Marc et Mathieu, vient passer ses vacances d’été avec le fils de ce dernier, Sébastien, 11 ans, dans un chalet des Laurentides, autrefois maison familiale. En ouvrant la porte, Jean-Marc retrouve ses racines. La maison de 1910 vibre à nouveau aux accents du conteur Josaphat-le-violon et aux anxiétés de sa compagne et sœur Victoire, qui ne veut pas partir pour la ville afin d’éviter à leur fils Gabriel de grandir loin de la nature. La maison de 1950 tremble sous les affrontements d’Édouard, qui accepte de vivre sa marginalité sexuelle à l’aide du rêve, et de sa sœur Albertine, qui refuse l’imaginaire dans sa vie. Jean-Marc arrivera à réconcilier le passé familial et sa nouvelle famille.à La Comédie de Montréal le 7-8-9 mai 2026 !!Achetez vos billets maintenant.

🥳 Samedi sapphique avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s

👑 Jimmy Moore incarne Lady Gaga, Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

🥳 Queen & Queer : Intersection, fête dansante avec sons afro-latin-arabes avec DJ Karyen, Rou-H et DJ Nath, La Sala Rossa

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

🎤 QueerKaraokeMTL tient une soirée drag avec Nyx Tamére, Bar Milton-Parc

🥳 Rave Shrek Montréal, Cabaret Berlin

Dimanche 10 mai 2026

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invitées, Bar Le Cocktail dès 18h.

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Le Brunch aux Folles avec Misty Waterfalls, Marla Deer et Lady Boom Boom, Social Verdun

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

🤣 Queer Laughs avec Raquel Maestre, Sara Meleika, Alex Griffith et Rose-Ingrid Benjamin, BMP Co-Op

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Cabaret d’appréciation des mères et gardiens de Linda Belcher avec Butterfly, Enshantay, Flame Fatale, Moonshine Sunshine, Rosie Bourgeoisie et Olivia Killjoy, The Wiggle Room

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Lundi 11 mai 2026

😂 Jeu-questionnaire gay animé par Adam Capriolo, Club DD’s

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 12 mai 2026

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invité·es, Cabaret Mado

👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

Mercredi 13 mai 2026

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🥳 Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

👑 Hommage à David Guetta avec Esirena, Lulu Shade, Jay Show, Serge La Draget Collin Your Mom, Cabaret Mado

👑 Tracy Trash’s Greatest Tits avec Tracy Trash, Cabaret Mado

🥳 Dollz Night, Club DD’s

🎨 Festival du college LaSalle organise le defile de mode Signature 2026, Grand Quai du Port de Montréal

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 14 mai 2026

🎥 Queer Cinema Club Montréal (QCCMTL) tient une projection de Notes on a Scandal, de Richards Eyre avec Judi Dench et Cate Blanchett, Cinéma du Parc



👑 Derek Wood présente Bromance avec Derek Wood, Johnny Jones, Walter Ego, Alastair Sin, Mortal Mess et Dorian Tension, Cabaret Mado

🤣 Montreal Indie Comedy Collective tient la soirée d’humour Gender is Funny: A Trans Comedy Show avec Raquel Maestre, Eve Parker Finley, Stéphanie Pelletier, Aloe Azimov, Uñas Escondidas, Max Jack-Monroe et Mitch Lum, Notre-Dame-des-Quilles

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎶 PinkPantheress avec Cece Natalie, L’Olympia

👑 Jeudi Double Drag avec Augusta Wind et Little Star, Club DD’s

Vendredi 15 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎥 Projection de Jennifer’s Body, de Karyn Kusama avec Megan Fox, Amanda Seyfried et Adam Brody, Cinéma du Parc

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

🎶 DJ V!A, Club DD’s

💪 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 16 mai 2026

🎶 After-Party EUROVISION – Édition Nuit Blanche au Stud, de 22h samedi soir jusque’à 6h le dimanche matin.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳Queer Cruising avec DJ Phil McArr, Club DD’s



👑 Jimmy Moore incarne Britney, Tina, Shania, Mariah, Cabaret Mado



👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026, Violet Hour Book Club et Sapphic Arts et Lettres tiennent une discussion littéraire sur The History of a Difficult Child, de Mihret Sibhat, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie

🥳 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Hot Flash tiennent Hot Flash: Lit Match, un événement de jumelage littéraire suivi de la soirée dansante Hot Flash à thématique lesbo-centrée avec DJ MIM, Brasserie Beaubien

🥳 Reload | Dark Vibes avec DJ Draris et DJ Faith, Cabaret Berlin

🎥 Projection de Jennifer’s Body, de Karyn Kusama avec Megan Fox, Amanda Seyfried et Adam Brody, Cinéma du Parc



🎥 Projection de Lockjaw, de Sabrina Greco, en présence de la réalisatrice, Cinéma Public

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopâtre

🥳 Glimmering Dolls présente Midnight Sun: 2016 Vibes Dance Party avec Gwine Stefani B2B AP Baby, l’idéal bar & contenus

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Dimanche 17 mai 2026

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invitées, Bar Le Cocktail dès 18h.



🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado



👑 Les succès oubliés, les meilleurs moments avec Michel Dorion, Cabaret Mado

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026, Violet Hour Book Club et Latintos en Montréal tiennent une discussion littéraire sur Antes que anochezca: autobiografía, de Reinaldo Arenas, Papeterie Café Nueva Era

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Lucioles et morilles tiennent une discussion littéraire sur Il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent, de Martine Delvaux, Librairie n’était-ce pas l’été

🕹️ Montréal Gaymers tiennent leur soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🥳 Berlin Techno avec DJ Davidé, Mushin et EX030, Cabaret Berlin



🎥 Queer Cinema Club Montréal (QCCMTL) tiennent une projection de Moonlight, de Barry Jenkin avec Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders et Jharrel Jerome, Cinéma du Musée



🎥 Projection de Jennifer’s Body, de Karyn Kusama avec Megan Fox, Amanda Seyfried et Adam Brody, Cinéma du Parc

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Lundi 18 mai 2026

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Fierté littéraire tiennent une discussion littéraire sur Souterrain, de Valérie Bah, Maison Plein Cœur

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Gay Writes tiennent une discussion littéraire sur Prince Faggot, de Jordan Tannahill, Librairie Pulp Books & Café

🎶 Ashnikko avec Googly Eyes, MTELUS

🥳 HUZ Gay Boy Night avec DJ Manual Labour, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 19 mai 2026

👑 Mx. Mado 2026! Demi-Finale, Cabaret Mado

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invité·es, Cabaret Mado

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Mes pants de queer tiennent une discussion littéraire sur Les passions du samedi, d’André Roy, Mes pants de queer

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Joie de livres tiennent une discussion littéraire sur Crash Test, d’Amy James, Joie de livres



👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

Mercredi 20 mai 2026

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Deep Cuts avec David tiennent une discussion littéraire sur Love Letters, de Virginia Woolf et Vita Sackville-West, Librairie Saint-Henri Books

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Librairie Drawn & Quarterly’s Graphic Novel Book Club tiennent une discussion littéraire sur Firebugs, de Nino Bulling, Librairie Drawn & Quarterly

🎤 Karaoke, Club DD’s

🥳 Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

🎨 @Hommehomo présente Drag & Draw, Bar Le Cocktail

Jeudi 21 mai 2026

👑 Telle mère, telle fille! avec Emma DéjàVu et Krystella Fame en hommage à Céline Dion, Barbara Streisand, Donna Summer, Cher, Christina Aguilera, Britney Spears et Lady Gaga, Cabaret Mado.

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Violet Hour Book Club tiennent une discussion littéraire sur The Good Arabs, d’Eli Tareq El-Bechelany Lynch, Argo Bookshop

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Romance Book Club tiennent une discussion littéraire sur You Should Be So Lucky, de Cat Sebastian, Librairie Pulp Books & Café

🥳 Unikorn Party, Club DD’s

🥳 Club SAT x EAF x Good Shows présente Moin et Sediment Club, SAT

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Vendredi 22 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎶 POP Montréal coprésente One Man Show d’Elle Barbara, une expérience multisensorielle créée en collaboration avec Raja Feather Kelly, au Théâtre Outremont

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…



🥳 Coyote Ugly Night avec DJ Mrktbeatz, Club DD’s

🥳 ALL NIGHT avec Mad Miran, Nosedrip et Dijipoune, SAT

🥳 LeLaLes: Fluid Love 爱的流动态 et Paifang Mtl présentent 522 : soirée sapphique asiatique, CJE Montréal Centre-Ville

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎥 Projection de Dry Leaf, d’Alexandre Koberidze, Cinéma Public

💪 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 23 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Drôles de Drags, Bar Le Cocktail

🎶Le Monday Night Choir présente son concert de printemps « Homecoming », à l’église anglicane St. George’s

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Cercle de lecture tiennent une discussion littéraire sur Querelle de Roberval, de Kev Lambert, Arte & Farina

📚 Festival Lire Queer Reader Fest 2026 et Dick’s Lending Library tiennent une discussion littéraire sur Gendertrash from Hell, de Mirha-Sioleil Ross, Brique x Brique

🎶 DJs Buhbuhlo & Nath, Club DD’s

🥳 Jour des Goth avec Désordres Sonores, Kardec et Kvk, Cabaret Berlin

🏳️‍🌈 Chez Sappho organise l’événement lesbien Cozy Connections, Chez Sappho

🎥 Projection de L’année dernière à Marienbad, d’Alain Resnais avec Delphine Seyrig et Giorgio Albertazzi, Cinéma du Musée





🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Dimanche 24 mai 2026

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invitées, Bar Le Cocktail dès 18h.

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🎭 Broadway Babies Cabaret, Club DD’s

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

👑 Monstruation avec Maya Iconique, Vee Vee Vergon, Infernal Desires, Vulverine, Drag Monkey et Soleil Levant, Café La Ligne Vert



🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.



Lundi 25 mai 2026

😂 Jeu-questionnaire gay animé par Adam Capriolo, Club DD’s



😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

Mardi 26 mai 2026

👠 Just Like Back in the Day : atelier de voguing d’expression féminine avec Kije Amour 007, Studio Ed

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.



👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invité·es, Cabaret Mado

Mercredi 27 mai 2026

👑 Slayyyter Night avec Yikes Macaroni, Club DD’s

🥳 Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.



👑 La Petite Drag avec les drag queens du Cabaret Mado, Cabaret Mado

👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz

👠 Séance de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 28 mai 2026

🎭 Satanic Panic Burlesque avec Tristan Ginger, The Wiggle Room

👑 Jeudi Double Drag avec Augusta Wind et Little Star, Club DD’s

🥳 Jeudis Y2K, Club DD’s

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Vendredi 29 mai 2026

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Amy Haze, Derek Wood, Celes et Nana, Cabaret Mado

🥳 High Frequency avec DJ Buhbuhlo, Club DD’s

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

💪 Soirée de billard lesbienne, tous les vendredis au Stock n Soda

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh





🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

Samedi 30 mai 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Amy Haze, Derek Wood, Celes et Nana, Cabaret Mado

🎶 Haute & Freddy, Le Studio TD

📚 Creative Writing Space organise un atelier d’écriture queer, Goethe-Institut Montréal

🤣 Tales of Gender Affirmation présentent New Faces: Trans Queer Comedy Showcase avec Aloe Azimov à l’animation, Cafee Eevee

🥳 Balls Deep Disco Montréal : Tank Tops ‘N Singlets, Cabaret Berlin

🥳 DJ La Relève 2026 avec Crbn Fibr, Fygo, Mancini, Deep Shaw, Lady G G Love, G Net et Morelli, Sky

🥳 Fantasy Saturday avec DJ Fantasy Gorgeous, Club DD’s

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.



Dimanche 31 mai 2026

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion et invitées, Bar Le Cocktail dès 18h.

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

🎭 The Doll House présente Rebel Girls: An All-Trans Femme Burlesque Show, The Wiggle Room

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

🎭 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

Lundi 1er juin 2026

Mardi 2 juin 2026

Mercredi 3 juin 2026

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🥳 Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

Jeudi 4 juin 2026

Vendredi 5 juin 2026

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

Samedi 6 juin 2026

Dimanche 7 juin 2026

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 8 juin 2026

Mardi 9 juin 2026

Mercredi 10 juin 2026

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

Jeudi 11 juin 2026

Vendredi 12 juin 2026

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

Samedi 13 juin 2026

Dimanche 14 juin 2026

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 15 juin 2026

Mardi 16 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

Jeudi 18 juin 2026

Vendredi 19 juin 2026

🏳️‍🌈 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

Samedi 20 juin 2026

Dimanche 21 juin 2026

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 22 juin 2026

Mardi 23 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026

Jeudi 25 juin 2026

Vendredi 26 juin 2026

🎭 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

Samedi 27 juin 2026

Dimanche 28 juin 2026

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 29 juin 2026

Mardi 30 juin 2026

Mercredi 1 juillet 2026

Jeudi 2 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026

Samedi 4 juillet 2026

🦹🏻‍♂️ RUBBER LOUNGE – soirée où le latex et le PVC sont à l’honneur! Station de polissage à contribution volontaire pour financer les prochains voyages de Latex MTL 2025. Que vous soyez un adepte du latex ou simplement curieux de découvrir cet univers venez socialiser avec la communauté rubber 2SLGBTQIA+. Dress code: Latex, PVC ou vinyle. En collaboration avec le Club Phoenix de Montréal, dès 20 h, au Bar Aigle Noir.

Dimanche 5 juillet 2026

Lundi 6 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026

Mercredi 8 juillet 2026

Jeudi 9 juillet 2026

Vendredi 10 juillet 2026

Samedi 11 juillet 2026

Dimanche 12 juillet 2026

Lundi 13 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026

Mercredi 15 juillet 2026

Jeudi 16 juillet 2026

Vendredi 17 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026

Dimanche 19 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026

Mercredi 22 juillet 2026

Jeudi 23 juillet 2026

Vendredi 24 juillet 2026

Samedi 25 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026

Mardi 28 juillet 2026

Mercredi 29 juillet 2026

Jeudi 30 juillet 2026

Vendredi 31 juillet 2026

Samedi 1er août 2026

Dimanche 2 août 2026

Lundi 3 août 2026

Mardi 4 août 2026

Mercredi 5 août 2026

Jeudi 6 août 2026

Vendredi 7 août 2026

Samedi 8 août 2026

Dimanche 9 août 2026

Lundi 10 août 2026

Mardi 11 août 2026

Mercredi 12 août 2026

Jeudi 13 août 2026

Vendredi 14 août 2026

Samedi 15 août 2026

Dimanche 16 août 2026

Lundi 17 août 2026

Mardi 18 août 2026

Mercredi 19 août 2026

Jeudi 20 août 2026

Vendredi 21 août 2026

Samedi 22 août 2026

Dimanche 23 août 2026

Lundi 24 août 2026

Mardi 25 août 2026

Mercredi 26 août 2026

Jeudi 27 août 2026

Vendredi 28 août 2026

Samedi 29 août 2026

Dimanche 30 août 2026

Lundi 31 août 2026

Mardi 1 septembre 2026

Mercredi 2 septembre 2026

Jeudi 3 septembre 2026

Vendredi 4 septembre 2026

Samedi 5 septembre 2026

Dimanche 6 septembre 2026

Lundi 7 septembre 2026

Mardi 8 septembre 2026

Mercredi 9 septembre 2026

Jeudi 10 septembre 2026

Vendredi 11 septembre 2026

Samedi 12 septembre 2026

Dimanche 13 septembre 2026

Lundi 14 septembre 2026

Mardi 15 septembre 2026

Mercredi 16 septembre 2026

Jeudi 17 septembre 2026

Vendredi 18 septembre 2026

Samedi 19 septembre 2026

Dimanche 20 septembre 2026

Lundi 21 septembre 2026

Mardi 22 septembre 2026

Mercredi 23 septembre 2026

Jeudi 24 septembre 2026

Vendredi 25 septembre 2026

Samedi 6 septembre 2026

Dimanche 27 septembre 2026

Lundi 28 septembre 2026

Mardi 29 septembre 2026

Mercredi 30 septembre 2026

Jeudi 1er octobre 2026