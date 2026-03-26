Lucien Spee, directeur de la WorldPride Amsterdam 2026

Le compte à rebours est lancé pour la prochaine WorldPride qui se tiendra cet été à Amsterdam, et son directeur, Lucien Spee, nous parle de l’importance des grands événements LGBTQ+. Il se dit très enthousiaste à la tenue de cet événement qui aura lieu dans quatre mois, du samedi 25 juillet au samedi 8 août 2026.

Le thème de la WorldPride Amsterdam 2026 est Unity (Unité), et l’événement coïncide avec le 25e anniversaire du mariage pour tous aux Pays-Bas. Lucien Spee revient sur l’importance de cette célébration à une époque où la société est de plus en plus polarisée.

Qu’est-ce que cela signifie, pour la ville d’Amsterdam, d’être une fois de plus l’hôte de la WorldPride ?

LUCIEN SPEE : C’est à la fois un honneur et une grande responsabilité. Notre ville possède une longue tradition de défense de la liberté, de la diversité et des droits humains, et la WorldPride nous permet de partager cet esprit avec le monde entier. En même temps, cela nous rappelle que les droits ne sont jamais acquis. En l’accueillant, Amsterdam envoie un message clair : l’égalité, la visibilité et la solidarité sont des valeurs que nous protégeons et que nous promouvons activement.

Est-il important de continuer à rappeler et à célébrer chaque victoire et chaque avancée ?

LUCIEN SPEE : Oui. La WorldPride Amsterdam coïncidera avec plusieurs jalons historiques qui racontent l’histoire de notre mouvement. Nous célébrons notamment les 25 ans du mariage pour tous, les 30 ans de Pride Amsterdam et les 80 ans du COC Nederland, la plus ancienne organisation LGBTQ+ au monde encore en activité. Ces anniversaires nous rappellent que les progrès se construisent étape par étape, souvent grâce à un engagement communautaire et à un courage, qui s’inscrivent dans la durée. Sur le plan personnel, la WorldPride s’inscrit aussi dans une année particulière pour moi : le 23 juillet, mon mari Victor et moi célébrerons nos 10 ans de mariage.

Parlez-nous de l’évolution de Pride Amsterdam depuis 1996.

LUCIEN SPEE : Depuis ses débuts, la croissance a été remarquable. L’événement a été lancé en 1996 comme une célébration organisée par des entrepreneurs de l’industrie de l’hôtellerie gaie, avec l’objectif de promouvoir Amsterdam comme une ville de liberté et de diversité. Je suis impliqué depuis 2011 et, sous ma direction, l’événement est devenu un festival LGBTQ+ qui exprime la diversité de notre communauté à travers le sport, les arts et la culture.

Comment l’ensemble des Pays-Bas participera-t-il aux célébrations de la World Pride ?

LUCIEN SPEE : Nous travaillons en étroite collaboration avec des municipalités de toute la

région métropolitaine d’Amsterdam, avec des événements prévus sur la plage de Zandvoort, dans un château historique à Naarden et avec des expositions dans des villes comme Almere. Nous impliquons activement l’Association des municipalités des Pays-Bas (VNG) dans la planification et la réalisation, ainsi que la province de Hollande-Septentrionale, où se trouve Amsterdam. À l’échelle nationale, nous collaborons avec les ministères de l’Éducation, de la Culture et des Sciences, ainsi qu’avec celui des Affaires étrangères. Les ambassades néerlandaises partout dans le monde organiseront des activités liées à la WorldPride, et les territoires caribéens de notre royaume participeront également activement. La WorldPride sera visible bien au-delà de nos frontières.

Pouvez-vous nous parler un peu des activités phares de la WorlPride 2026 ?

LUCIEN SPEE : et défense des droits humains. Parmi les moments forts, il y aura le célèbre défilé des bateaux sur les canaux, de grandes fêtes de rue, des défilés et des marches de la Fierté, ainsi qu’une expansion du Pride Village à Museumplein. Nous préparons également une conférence internationale sur les droits humains, qui réunira des militant.e.s, des responsables politiques et des organisations du monde entier pour discuter d’égalité, de sécurité et d’inclusion.

Comment Amsterdam est-elle devenue une capitale aussi ouverte et accueillante pour les LGBTQ+ ?

LUCIEN SPEE : C’est le résultat de décennies d’activisme, de politiques progressistes et d’une culture profondément ancrée de liberté personnelle. Mais, on ne doit pas oublier que l’ouverture n’est jamais acquise pour toujours. Elle exige un effort constant, de l’éducation et une capacité d’écoute. Si Amsterdam reste accueillante, c’est parce que les gens choisissent activement de protéger cette ouverture.

De quelle manière la WorldPride peut-elle contribuer à poursuivre la lutte contre la LGBTQphobie ?

LUCIEN SPEE : La célébration apporte visibilité, joie et sentiment d’empowerment ; l’activisme, lui, apporte direction et urgence. En réunissant ces deux dimensions, nous montrons ce qui est possible, mais aussi ce qu’il reste à accomplir. Cette combinaison peut inspirer les gens, influencer les politiques et renforcer la solidarité internationale. Dans ce contexte de polarisation croissante, l’unité est à la fois une valeur et un choix.

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