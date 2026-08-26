Horoscope du 22 août au 22 septembre 2026

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Vierge

On arrive à la fête du Travail, aux épluchettes de blé d’Inde sous les étoiles. Au chant des criquets et à la rentrée. On est donc rendu au signe de la Vierge. Et le natif du signe voit un ciel bien dégagé devant lui, avec Saturne et Neptune qui sont partis, ainsi que les Nœuds de la Lune. Normalement, ça devrait alléger le climat, le rendre moins karmique. Le temps sera sec, le ciel bien bleu. Il devrait vivre moins d’histoires inexplicables dans ses relations. Comme des trahisons soudaines. Ou des ruptures que rien n’annonçait. Il devrait être moins jugé, accusé ou critiqué pour des riens. Il pourra avoir confiance en son entourage. Et ceux qui continuent de l’accompagner. Bien qu’il rencontrera moins souvent des gens purement intuitifs. Ou avec des pouvoirs presque parapsychiques. Des voyants, des guérisseurs. Des barmans. Il ne les remarquera plus. Jupiter en Lion, jusqu’à la fin juillet 2027, l’amènera à évoluer, à devenir plus sage là où il a tendance à s’accrocher. À se faire mal et à se tirer dans le pied. Il se sortira d’une situation déplaisante avec l’aide d’un bon ami, d’un guide improvisé. Ou diplômé. Saturne en Bélier l’amènera à être plus prudent dans ses finances, sinon il sera vite à découvert. Il aura intérêt à moins dépenser impulsivement. Bien qu’en même temps, des gens plus âgés et expérimentés lui amèneront des chances de s’enrichir. Avec de la patience. Il sera attiré par la sagesse et l’expérience de certains, plutôt discrets. Il se peut que le natif ait des pépins du côté de la santé; il devra alors changer certaines de ses habitudes. Du côté de la bouffe. De l’alcool. Ou de l’exercice. Il fera aussi des rêves parfois dérangeants. Un petit peu trop intenses parfois. Il devra déchiffrer le message qui s’y cache. Et qui commence à urger. Le natif de la Vierge évoluera juste assez vite pour ne pas s’exposer à des problèmes. Il pensera à au moins une personne disparue, ses souvenirs évolueront. Il pourrait vivre de nouvelles expériences, du côté du sexe. De la sensualité. Il y réfléchira pas mal, en y découvrant une bonne part d’inconnu. Il prendra son temps avant de se faire une idée. Enfin, coup de tonnerre en juillet 2027, où Jupiter arrivera en trombe dans son signe. Ça lui donnera un élan irrépressible pour vivre sa vie à plein, peu importe les imprudences. Au yab la dépense! Il voudra avoir du fun et aller chercher ce qu’il veut. À force de cogiter, il se sera défini de nouveaux objectifs et il sera impatient de réaliser ses plans. Alors, bonne fête, travaillante Vierge, et à tout le monde, bonne fête du Travail! Profitons des derniers feux de cet été venteux. Alors que Jupiter en Lion multiplie les fêtes et les rencontres.

Balance

Vous en êtes à vos derniers milles avant votre fête et Vénus est chez vous jusqu’au 10 septembre. Ça adoucira les angles et vos réflexions. Votre bilan d’anniversaire sera plus juste aussi. Et si vous aviez des remords, liés à des situations ou relations impossibles, ils vont s’évaporer. Enfin, faites de la place pour ce qui s’en vient, car vous serez très occupé bientôt. Vous aurez plus de clientèle et votre réputation grandira. Bon ami bien présent.

Scorpion

Vous penserez à un projet avec un proche. Pour occuper votre retraite présente ou à venir, par exemple. Ou pour explorer un coin de pays qui vous parle beaucoup, en toutes sortes de couleurs. Bien des gens pensent à vous, ils voient tantôt votre côté angélique ou le plus sombre, envoûteur. Vous vous sentirez plus à l’aise aussi avec quelqu’un qui vous côtoie au gym. Ou au travail. Vous finirez par vous faire plus confiance, avec raison.

Sagittaire

Les aspects sont bons du Bélier comme du Lion, tout baigne. Loisirs, voyages, aventures, vous êtes comblé dans la mesure du possible. De sorte que vous pouvez vous occuper du travail où vous devriez voir au moins un aboutissement. Après une initiative lancée il y a des années. À la fin de vos études, par exemple. Des artistes auront plus de reconnaissance. Et de revenus… Vous saurez mieux aussi où sont vos responsabilités.

Capricorne

Vous aurez l’occasion de partir au loin, à un endroit qui vous attire vraiment. Le rêve deviendra réel, pour le meilleur ou pour l’ordinaire. Vos relations avec une personne civilisée deviendront plus personnelles. Elles vous toucheront à l’endroit où ça fait mal et plaisir en même temps. Vous jaserez beaucoup. Même en dormant, en rêvant. Vous visiterez une maison solide. En pierre ou en brique. Avec un âtre. Vivrez-vous là?

Verseau

Une passion arrive. Elle s’invite chez vous, s’enroule dans vos jambes. Vous fait marcher. Vous vivrez la quadrature du sexe, jusqu’à ce que vous repreniez vos esprits. Il le faudra, car vous aurez à vous occuper d’une question subtile d’argent, d’investissement avantageux. Vous aurez aussi une occasion

d’augmenter vos revenus, peut-être avec un ami. Vous rêverez encore à quelqu’un qui a compté pour vous, vous saisirez le message.

Poissons

Vous êtes libéré de Saturne, Neptune, des Nœuds de la Lune même. Les drames sont terminés pour vous. Sinon ceux que vous pouvez gérer aisément. Et des gens commenceront à aller vers vous. Avec des projets de toutes sortes, des idées géniales. Pour d’autres, ce sera plus personnel. Il faudra donc faire des choix. Vous entendrez parler de mariage, serez-vous invité? Ou c’est vous qui inviterez? Ou vous y penserez, tout bonnement.

Bélier

Après un si bel été de fêtes et de sorties, de partys, vous penserez santé. Moins d’alcool et de frites, et plus de marche. Enfin, vous aurez moins de difficulté à vous rendre au gym. En évitant les terrasses. Il y aura un réaménagement au travail, il devrait vous favoriser. Vous aurez aussi de petits contrats ponctuels et payants. Et vous penserez au fait que vous vieillissez, vous devez vous adapter. Vous ferez du ménage en retard.

Taureau

Vous vous tuerez moins au travail, les heures du lunch s’allongeront. Vous serez vite au 5 à 7 et c’est tant mieux, ça vous aidera à effacer le tableau, surchargé. Prenez du temps pour vous ressourcer, vous en avez besoin. Vous vivrez un rapprochement avec une personne honnête, sans surprise. Vous créerez un lien solide, rassurant. Vous aurez de bonnes idées, des intuitions géniales. Les artistes seront en effervescence. Applaudis.

Gémeaux

Vous serez heureux avec vos proches, la famille. Les vieux amis aussi, en qui vous avez confiance. Peut-être irez-vous habiter ailleurs, en achetant un condo. Ou vous accueillerez plutôt un coloc, qui sera agréable à vivre. Vous ferez de nouveaux plans pour la maison, vous les réaliserez assez bien. Il y a aussi Uranus maintenant chez vous, qui vous amènera des surprises. Vous sentirez peut-être des éclairs en rencontrant un mortel.

Cancer

C’est la fin de l’été, mais vous vous déplacerez quand même souvent, parfois assez loin. Peut-être serez-vous invité à un endroit inconnu. Vous ferez bien des rencontres, vous jaserez pas mal. Parfois toute la nuit. Quelqu’un vous surprendra par sa personnalité, ses pensées. Peut-être un voisin discret, pas envahissant. Ou un frère, du temps des légions de l’Empire. Vous deviendrez bien liés, en vous protégeant l’un l’autre.

Lion

Vous aurez de bons résultats dans vos projets. Après avoir bien travaillé et avoir suivi vos intuitions. Vous n’aimerez pas trop le changement. Mais vous ferez de bons achats, après y avoir bien réfléchi. Jupiter vous amènera quelques chances, pour augmenter vos revenus, par exemple. Ou mettre en valeur un bien qui vous appartient. Des gens seront parfois possessifs avec vous. Vous sentirez un peu de jalousie, réciproque en fait.