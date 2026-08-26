Trois grandes soirées à l’Esplanade

À la présence renforcée dans le Village s’ajoutait l’autre grand pôle du Festival : l’Esplanade du Parc olympique. Du 7 au 9 août, près de 50 000 personnes s’y sont rassemblées pour les trois grandes soirées gratuites de la scène TD. Musique, danse, cirque, drag et arts vivants se sont succédé dans des productions réunissant des artistes d’ici et d’ailleurs. Ces rendez-vous donnent à Fierté Montréal une dimension de grand festival international qui fait partie de son identité.

Considérée comme le plus grand spectacle de drag gratuit au monde, la Soirée 100 % Drag était coanimée par Rita Baga et Barbada, dont la complicité et l’énergie ont donné le ton à cette édition soulignant les 20 ans du Festival. Rendez-vous désormais incontournable, le spectacle a une nouvelle fois célébré les arts drag dans toute leur diversité. Le plateau réunissait plusieurs figures de la franchise Drag Race et de la scène internationale, dont Nicky Doll, Pangina Heals, Denali, Jorgeous et Coco Montrese. L’excellence d’ici occupait également une place de choix : artistes établi·es et talents émergents de la scène locale ont côtoyé les têtes d’affiche, notamment Gisèle Lullaby, Lady Boom Boom, Sami Landri, Suki Doll et Jessie Précieuse.

Le samedi, le Show du 20e constituait l’un des temps forts de cette édition anniversaire. Conçue pour souligner deux décennies de Fierté Montréal et plus de 50 ans de luttes 2SLGBTQIA+, cette

production d’envergure réunissait près d’une centaine d’artistes. Une alerte météorologique est toutefois venue jouer les trouble-fête en début de soirée, obligeant l’organisation à interrompre temporairement la programmation afin d’assurer la sécurité du public et des artistes. La présentation de Claudine Metcalfe a notamment dû être écourtée — son texte intégral peut d’ailleurs être consulté sur le site de Fugues.

Une fois l’alerte passée, le spectacle a pu reprendre sans autre incident. La soirée a alors offert certains de ses moments les plus chargés d’émotion, notamment avec un vibrant hommage aux médaillé·es des Gay Games de Séville. Des extraits d’archives retraçant plus de 35 ans de militantisme montréalais ont également rappelé le chemin parcouru : images d’ACT UP, manifestations ayant suivi la descente policière du Sex Garage et grandes marches de la Fierté à travers les époques ont défilé sur les écrans. Ce regard sur la mémoire militante s’est entremêlé à une programmation musicale résolument festive, portée par Lady Bunny, DJ Evalicious (Ève Salvail), Chrissy Chlapecka, l’Ensemble gospel Mighty Real, Monib et le collectif House of Venus. Une façon de faire dialoguer histoire, musique et résilience tout en rappelant que la fête et les luttes ont toujours été intimement liées dans les communautés 2SLGBTQIA+.

Enfin, le Mega T-Dance du dimanche a transformé l’Esplanade en une immense piste de danse à ciel ouvert. Dans la foulée du Défilé de la Fierté, les festivalier·ères ont convergé vers le Parc olympique pour prolonger les célébrations jusqu’à la tombée de la nuit. Cette édition du T-Dance a misé sur un mélange de rythmes house, de sonorités internationales et de montées d’énergie pensées pour les grands rassemblements. DJ Sam, Reid Bourgeois et Sydney Sarayeva, entre autres, se sont relayé·es aux platines pour accompagner les dernières heures d’un Festival qui, après plusieurs jours d’activités, s’est conclu dans la danse.

PHOTO : Soirée 100% Drag! / CRÉDIT : Pascal Forest PHOTO : Soirée 100% Drag! / CRÉDIT : Pascal Forest PHOTO : Soirée 100% Drag! / CRÉDIT : Pascal Forest PHOTO : Soirée 100% Drag! / CRÉDIT : Pascal Forest PHOTO : Soirée 100% Drag! / CRÉDIT : Pascal Forest

PHOTO : Expo sur les Drapeaux de la Fierté / CRÉDIT : CHRIS LAU PHOTO : La Louche XXL / Crédit : Yagub Allahverdiyev PHOTO : T-DANCE / CRÉDIT : Andréa Robert Lezak

PHOTO : Claudine Metcalfe au Show du 20e PHOTO : Soirée 100% Drag! / CRÉDIT : Pascal Forest PHOTO : Soirée 100% Drag! / CRÉDIT : Pascal Forest