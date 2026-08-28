Pinot bianco

Cantina Girlan, DOP Alto Adige-Sud Tyrol (Italie) 2024

Code SAQ : 14039475 — 26,95 $

Ah! Voici un vin blanc qui ne fait qu’alimenter mon souhait de visiter ce coin le plus au nord-est de l’Italie, à la frontière de l’Autriche. J’aime beaucoup son nez de chèvrefeuille et de poire, et sa bouche de citron et de meringue, et de pomme fraîchement cueillie. Sa finale un peu amère lui donne du caractère, tout comme sa sensation de minéralité (crayeuse). C’est le genre de vin qui te transporte dans un jacuzzi dehors, en regardant les hauts sommets des Dolomites et en écoutant les cloches au cou des vaches qui descendent des alpages, avec leur berger qui yodle! Un vin blanc sec aussi plaisant que versatile, qui s’épanouit dans le verre. Ne le servez pas trop froid.