Vendredi, 28 août 2026
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    Alcools

    Pinot noir Sélection du Cellier

    Inniskillin Wines, VQA Niagara Peninsula (Ontario) 2025
    Code SAQ : 11035604 — 19,95 $

    C’est bien, ce pinot noir des soirs de semaine. Ce n’est pas le plus complexe des vins rouges, mais il est efficace et il a son charme bien à lui. Je lui ai trouvé un nez de terreau et de framboises. Je retrouve ce côté fruité et champêtre en bouche. Il a même un petit parfum de cuir et de boisé. Ses tannins sont présents, mais souples. Un bon choix de vin de 5 à 7 avec son plateau de terrines et de charcuteries. Un rouge d’été qui glisse doucement vers l’automne. À servir légèrement rafraîchi.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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