Vendredi, 28 août 2026
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    Alcools

    Meliasto

    Ktima Spiropoulos, IGP Peloponnese (Grèce) 2025
    Code SAQ : 15460018 — 18,80 $

    C’est un rosé bio, à base de moschofilero et d’une pincée d’agiorgitiko, ou en français : d’un raisin rose avec une touche de raisin rouge. Si vous aimez votre rosé sec, genre rosé de Provence, ça se peut que vous vous réveilliez en hurlant la nuit après l’avoir bu, car c’est probablement le style le plus à l’opposé de ce que vous préférez. Mais! Si vous aimez votre rosé expressif, ou les bombes aromatiques, au nez et en bouche, vous allez crier d’extase. C’est pas un timide : il est, selon moi, un vrai rosé sur le party. Ça évoque autant les fruits rouges, le raisin vert mûr et un gros bouquet de roses rouges. C’est capiteux. Et en bouche, c’est presque corsé, avec une belle amertume et une finale vraiment sur les fruits rouges. Et il est étonnamment sec. Un rosé de tapas et d’ailes de poulet bien relevées, selon la SAQ. Moi, j’ai bien aimé avec des saucisses érable et chipotle.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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