Nouvelles brèves d’Équipe Montréal septembre 2026

Une Fierté bien réussie pour Équipe Montréal

Les membres d’Équipe Montréal ont été nombreux à prendre part aux célébrations de Fierté Montréal 2026, qui ont une fois de plus permis de mettre en valeur la diversité des communautés sportives et de loisir LGBTQ+ montréalaises. Les festivités ont commencé le 31 juillet avec la traditionnelle Course capotée. Plusieurs groupes membres d’Équipe Montréal ont participé à l’animation du parcours à obstacles, pour le plus grand plaisir des personnes présentes. La fin de semaine des 8 et 9 août a ensuite offert une belle visibilité aux groupes de l’organisation. Près d’une vingtaine d’entre eux étaient présents lors de la Journée communautaire, tandis que plusieurs membres ont également participé au

Défilé de la Fierté avec des prestations hautes en couleur. Le samedi soir, une soirée hommage aux Gay Games s’est également tenue au Parc olympique, en présence de nombreux médaillé·e·s des derniers Gay Games de Valence. Une édition 2026 qui aura donc permis aux membres d’Équipe Montréal de célébrer, de se retrouver et, surtout, de faire rayonner la diversité de leurs activités.

Cinq bourses pour les groupes membres

Équipe Montréal renouvelle cette année son programme de bourses destiné à soutenir les initiatives de ses groupes membres. Cinq bourses de 500 $ seront accordées afin de contribuer à l’organisation d’événements sportifs et culturels qui auront lieu en 2027. Les groupes membres ont jusqu’au 30 septembre 2026 pour soumettre leurs projets. Les initiatives retenues seront dévoilées lors du prochain gala annuel d’Équipe Montréal.

Groupes

CURLING LES PHÉNIX

Envie de découvrir un nouveau sport tout en faisant des rencontres? La ligue de curling Les Phénix invite les personnes curieuses à participer à deux activités portes ouvertes cet automne. Ligue LGBTQ+ de la grande région de Montréal, Les Phénix propose des séances d’initiation gratuites le dimanche 4 octobre, dès 13 h, ainsi que le mercredi 7 octobre, de 19 h à 21 h, au Club de curling de Ville Mont-Royal. Accompagné·e·s d’un entraîneur, les techniques de base, les règles et les principaux mouvements du curling. Une quarantaine de minutes suffit généralement pour acquérir les notions permettant de participer à un premier match. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. Les personnes intéressées n’ont qu’à apporter des espadrilles propres ainsi que des vêtements confortables et chauds; le reste de l’équipement est fourni sur place. Les Phénix rassemblent des personnes LGBTQ+ et leurs allié·e·s dans une ambiance conviviale où le plaisir de jouer compte autant que l’esprit d’équipe. La ligue se retrouve tous les mercredis soir, d’octobre à avril, et accueille aussi bien les personnes qui découvrent le curling que les joueurs et joueuses d’expérience. Portes ouvertes : Dimanche 4 octobre, dès 13 h; Mercredi 7 octobre, de 19 h à 21 h / Club de curling de Ville Mont-Royal, 5, avenue Montgomery, Ville Mont-Royal. Le club est facilement accessible par le REM, à quelques minutes de marche de la station Canora. Pour réserver une place aux portes ouvertes : [email protected]. Pour l’inscription à la saison : curlingvmr.ca ou 514 733-7153. Les Phénix sont également présents sur Facebook : facebook.com/curlinglesphenix. Les personnes qui préfèrent jouer le dimanche peuvent aussi découvrir Les Fous du Roi, une autre ligue LGBTQ+ établie au Club de curling de Saint-Lambert, qui se réunit les dimanches après-midi.

Renseignements : [email protected].

PLEIN AIR HORS SENTIERS

Randonnée, vélo et séjours en nature sont au programme de Plein air Hors sentiers pour les prochaines semaines. Le groupe LGBTQ+ propose encore une fois une programmation bien remplie qui mènera ses membres aux quatre coins du Québec, ainsi que dans les Adirondacks, dans l’État de New York. Voici les activités prévues :

Samedi 29 août

Randonnée au Conner Bay and Ram’s Head Loop, Point Au Roche State Park, New York

Vélo sur l’Estriade et la Campagnarde, en Estrie

Dimanche 30 août

Randonnée au mont Gorille, à Labelle, dans les Laurentides

Du 4 au 7 septembre

Séjour en chalets au parc de la Gatineau, en Outaouais

Samedi 5 septembre

Randonnée aux sentiers du Lac-en-Cœur, à Saint-Gabriel-de-Brandon

Samedi 12 septembre

Randonnée à la Montagne Verte et au Nez de l’Indien, à Labelle

Du 18 au 20 septembre

Séjour en refuge au mont Colden, dans les Adirondacks, aux États-Unis

Samedi 19 septembre

Randonnée au Sentier des Caps de Charlevoix — sentier Le Jalbert, dans la région de Québec

Randonnée au parc national du Mont-Orford — sentier Le Pélican, en Estrie

Samedi 26 septembre

Randonnée au parc des Chutes-Dorwin et au Domaine de la Fierté, à Rawdon

Une programmation idéale pour profiter des dernières semaines de l’été et des premières couleurs de l’automne en bonne compagnie.

LEZBOAT

Pour Lezboat, rendre visibles les communautés lesbo-queer constitue bien davantage qu’une question de représentation : il s’agit d’un geste de solidarité et d’affirmation collective. Ces communautés regroupent notamment des femmes lesbiennes et bisexuelles, des femmes trans, des personnes non binaires ainsi que toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les espaces lesbo-queer. Malgré les avancées des dernières décennies, leurs histoires et leurs réalités demeurent encore trop souvent sous-représentées, tandis que les espaces qui leur sont consacrés restent peu nombreux. Cette visibilité permet pourtant à une jeune personne qui se cherche, à une femme qui vit son orientation dans la discrétion ou encore à une personne trans ou non binaire qui s’interroge sur sa place de constater qu’elle n’est pas seule. La création de groupes, d’équipes sportives, de projets, d’événements et de réseaux d’entraide contribue ainsi à bâtir des espaces dans lesquels les personnes lesbo-queer peuvent se rencontrer, créer des liens et exister pleinement. Lezboat rappelle ainsi l’importance d’afficher ses couleurs, de soutenir les initiatives lesbo-queer, de prendre la parole et de multiplier les espaces de rencontre et de solidarité. Parce qu’une communauté lesbo-queer visible, fière et solidaire contribue non seulement à faire rayonner celles et ceux qui la composent aujourd’hui, mais ouvre également la voie aux générations qui suivront.

À PIEDS LEVÉS

Le groupe À Pieds Levés invite la communauté à découvrir ses activités lors d’une journée portes ouvertes qui se déroulera le 12 septembre 2026, de 10 h 30 à midi, dans le Village, sur la rue Sainte-Catherine Est. Le lieu précis sera annoncé ultérieurement. L’activité permettra de découvrir l’aérobie dans une atmosphère chaleureuse et amicale et de faire connaissance avec les membres du groupe. Pour participer, il suffit de prévoir une tenue sportive confortable, des chaussures de sport et une bouteille d’eau. L’activité est gratuite, mais une inscription préalable est suggérée afin de faciliter l’accueil des participant·e·s.

Portes ouvertes : 12 septembre 2026, de 10 h 30 à midi

Instagram : instagram.com/apiedsleves

Site Web : apiedsleves.org

CLUB DE SOCCER LGBT+ DE MONTRÉAL

Le Club de Soccer LGBT+ de Montréal poursuit ses matchs amicaux hebdomadaires au parc Baldwin, sur le Plateau-Mont-Royal. Les rencontres ont lieu tous les jeudis à compter de 18 h et sont ouvertes aux joueuses et joueurs de tous les niveaux. Ces rendez-vous permettent autant de s’amuser sur le terrain que de rencontrer les membres du club et de socialiser dans une ambiance décontractée et inclusive. Un peu de pluie n’empêche généralement pas les matchs d’avoir lieu, mais les orages et les épisodes de chaleur importante peuvent entraîner l’annulation d’une séance. Le club recommande donc de consulter ses comptes Instagram ou Facebook avant de se déplacer afin de vérifier si des changements de dernière minute ont été annoncés. Le port de chaussures de soccer et de protège-tibias est recommandé. Une contribution de 5 $ par séance est suggérée, tandis que la première participation est gratuite.

Tous les jeudis, dès 18 h : Parc Baldwin, Plateau-Mont-Royal

Instagram : instagram.com/soccerlgbtplus

Facebook : facebook.com/Club.de.Soccer.LGBT.de.Montreal