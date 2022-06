Préparez-vous à revivre la magie des feux

Cet été, la magie des feux illuminera à nouveau le ciel de Montréal à l’occasion de la 36e édition de L’International des feux Loto-Québec. Une édition plus spéciale que jamais, avec des firmes de renommée mondiale concourant chacune pour leur pays respectif et invitées à participer à cette compétition pyrotechnique reconnue comme une des plus prestigieuses au monde…



Samedi 25 juin : Je me souviens

Le spectacle d’ouverture de cette année rendra hommage à notre détermination collective et célébrera la joie que procure un rassemblement attendu depuis longtemps. Dans le cadre de cette chorégraphie unique et colorée, des drones peindront le ciel nocturne d’images et de motifs époustouflants racontant les défis auxquels nous avons été confrontés, la résilience dont nous avons fait preuve et, ultimement, l’unité dont nous sommes fiers. Ce spectacle sera porté par la musique et les paroles d’artistes québécois couvrant plusieurs décennies, de Jean-Pierre Ferland à Leonard Cohen, en passant par Coeur de Pirate et Marie-Mai.



Samedi 2 juillet : Hommage à la musique de Prince

Cette année, L’International des feux Loto-Québec salue la carrière musicale de Prince, un chanteur, auteur-compositeur et musicien prolifique — et une véritable légende ! Le spectacle de 30 minutes prendra la forme d’une présentation pyromusicale électrisante mettant en vedette les chansons préférées des admirateur.trice.s, telles que Kiss, When Doves Cry, Purple Rain, Little Red Corvette, Raspberry Beret, et plus encore.



Samedi 9 juillet : Cloches et tambours (Mexique)

Offert par Sirius Pyrotechnies, ce spectacle célèbre les couleurs et les sons mexicains et montréalais. Au Mexique, les dimanches riment avec couleurs vives, énergie… et, bien sûr, musique ! Les processions et les défilés se fraient souvent un chemin dans les rues au rythme des cymbales et des tambours. À Montréal, au lieu des tambours, c’est le son des cloches des églises que l’on entend, la ville étant réputée pour ses concerts urbains de cloches d’église qui résonnent dans toute la ville.



Mercredi 13 juillet : L’évolution de la culture musicale hongroise (Hongrie)

Cette présentation pyrotechnique par l’entreprise NUVU entrainera le public dans l’univers de la musique hongroise et son expansion à travers le temps. Les éblouissants feux d’artifice seront ponctués par une sélection de pièces orchestrées sous une forme électronique moderne et mettant en vedette des compositeurs hongrois parmi les plus célèbres tels que Liszt, Bartók, Kodaly, Erkel, Lehar et Dés. Le spectacle fera ensuite place à un feu d’artifice extravagant.



Samedi 16 juillet : Mythes et légendes du Québec (Canada)

Présenté par la firme de pyrotechnie de renommée internationale Orion, ce spectacle époustouflant prête vie aux personnages des mythes et légendes les plus populaires du Québec, dont le loup-garou, la Dame blanche, le cochon bleu et bien d’autres. Cette étonnante aventure narrative, racontée par Bryan Perro, combine les effets pyrotechniques les plus saisissants à une bande sonore captivante qui transportera le public dans un monde folklorique fantastique.



Mercredi 20 juillet : Le coeur de l’Italie (L’Italie)

De la bonne nourriture à la musique en passant par la Formule 1 et le football, la société pyrotechnique Fireworks Lieto s.r.l. rend hommage à tout ce qui est italien et nous fera savourer la dolce vita ! L’envoûtant déploiement de couleurs brillantes et de mouvements s’accompagne d’une bande sonore incluant des chansons italiennes traditionnelles comme O Sole Mio, des classiques tels que Caruso, ainsi qu’une interprétation émouvante de La Vita E Bella d’Andrea Boccelli, en hommage à tous ceux qui ont dû affronter les épreuves de la guerre.



Mercredi 27 juillet : Le monde de la danse (Croatie)

Pour son deuxième spectacle à Montréal, l’entreprise croate Mirnovec Pirotehnika invite le public de tous âges à une compétition internationale de danse où, en guise de danseurs, des feux d’artifice illumineront le ciel aux couleurs du tango, du twist, du jive, de la valse, du cancan, du boogie-woogie, du rock’n’roll, de la samba, et plus encore !



Mercredi 3 août : 60 ans de succès marquants (Angleterre)

Dans le cadre de sa première visite à Montréal, Pyrotex Fireworx animera le ciel de feux d’artifice éclatants dansant au rythme de comédies musicales des années 1960 à 2010. Des oeuvres classiques, jazz, pop et dance enchanteront les spectateurs de tous âges. On aura le plaisir d’entendre des succès d’Andrea Bocelli, d’Abba, de Bonnie Tyler, de Coldplay, de Paul McCartney et de Queen.



Samedi 6 août : Hommage à Genesis (Finale des étoiles)

Cette année, la Finale des étoiles Loto-Québec a été concoctée par les entreprises pyrotechniques Panzera et Rozzi’s Famous Fireworks. Leur spectacle éblouissant rendra hommage au légendaire groupe rock Genesis, dont Peter Gabriel, le chanteur d’origine, fut par la suite remplacé par le batteur et chanteur Phil Collins. Les feux d’artifice de cette présentation émerveilleront les amateurs de musique comme les spectateurs, au son de mélodies telles que Turn It on Again, Abacab, Dance on a Volcano, The Lamb Lies Down on Broadway, Invisible Touch et beaucoup d’autres.



Vivez l’expérience au plus près en prenant votre place au bord du lac des Dauphins, au coeur de La Ronde — définitivement le meilleur endroit pour assister à l’événement — et profitez entre amis ou en famille de ce spectacle exceptionnel et hors du temps.

Tous les billets pour les feux d’artifice vous donnent accès à La Ronde le même jour. Vous pouvez ainsi profiter des attractions dès 14 h et des feux d’artifice le soir, pour le prix d’un seul billet d’entrée !



