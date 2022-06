Oh Mon Doux ! Que c’est chou !

Ses œuvres sont colorées, vibrantes, homoérotiques et un tantinet coquines, sans jamais tomber dans la vulgarité ou le pornographique. Mais de qui et de quoi parle-t-on ? Du très sympathique illustrateur Sylvain Rolando, qui sera présent dans le Village avec sa collection appelée Oh Mon Doux ! qui fait très BD en passant. On ne pourra pas le manquer puisqu’une de ses œuvres a été choisie par Fierté Montréal pour y être exposée durant l’été sur les colonnes rétroéclairées.



Cette œuvre intitulée Triangle d’amour/Love Triangle montre deux hommes couchés l’un sur l’autre en train de s’embrasser tendrement ! C’est tout un été qui attend Sylvain Rolando, le créateur et illustrateur de la collection au nom très original de Oh Mon Doux !.



Sylvain Rolando sera au Festival Mtl en Arts, du 1er au 3 juillet. Ensuite, du 18 au 21 août, il participera à la foire commerciale sur la rue Sainte-Catherine Est, puisqu’il a été invité par la Société de développement commercial (SDC) Village Montréal. Il sera probablement présent à deux autres ventes trottoir, mais pour l’instant il n’y a que celle du mois d’août qui est confirmée avec la SDC. En plus, il exposera ses créations du 1er août au 1er septembre au café Pourquoi Pas (sur Atateken). « Oui, ce sera un été chargé. Je ne pensais pas que cela se passerait de cette façon-là et que Oh Mon Doux ! aurait une telle visibilité. Mais je suis très content », d’avouer Sylvain Rolando. En tout, on trouvera 29 œuvres réalisées par l’artiste illustrateur. Parfois ce n’est que deux mains qui se touchent, parfois ce sont deux hommes poilus qui s’enlacent, à d’autres moments on assiste à une relation sexuelle vu la position des deux hommes… Mais tout est en légèreté.



« Depuis octobre 2021 que je me suis vraiment lancé dans ces dessins pour faire de l’art homoérotique, mais avec plein de tendresse, d’amour », explique Sylvain Rolando. « Je voulais exprimer la douceur qu’il y a dans ces relations. J’ai grandi en France, je viens de Marseille et, dans les années 1990, il y avait beaucoup d’homophobie. J’avais en moi de l’homophobie intériorisée. Ça m’aide beaucoup de faire ces illustrations et d’exprimer plus de tendresse. RÉZO m’a beaucoup aidé aussi. Je suis d’ailleurs bénévole aux soirées d’ensachage de condoms de RÉZO. Peut-être qu’éventuellement, lorsque je vendrai plus, je pourrai reverser une partie des fonds à RÉZO… »



Mais pourquoi avoir choisi comme nom Oh Mon Doux ! ? « J’ai un chum québécois et lorsqu’il est étonné ou surpris, il dit souvent Oh mon Doux ! J’aime cette expression québécoise-là. Et j’imagine aussi certaines personnes âgées qui verraient mes œuvres et qui comprendraient leur message, peut-être seraient-elles choquées et elles diraient Oh mon Doux ! C’est de là qu’est venu le titre de la collection », dit Sylvain Rolando qui est installé au Québec depuis 2015 et qui possède un diplôme d’ingénieur en biotechnologies.



Très conscient de l’écologie, ses œuvres sont reproduites sur papier recyclé. D’ailleurs, depuis 2018, Sylvain Rolando a fondé une petite compagnie de cartes de vœux, 1 Tree Cards, et chaque fois que quelqu’un achète des cartes, on plante un arbre, une collaboration avec la fondation Eden Reforestation Projects et, à ce jour, plus de 300 000 arbres ont été plantés. « Je suis ce qu’on appelle “écoanxieux”, je pense à la planète, à l’environnement et à notre avenir. C’est pourquoi, que ce soient les cartes de souhaits ou les œuvres de Oh Mon Doux !, tout est imprimé sur du papier recyclé et qui a le moins d’impact possible sur l’environnement », affirme Sylvain Rolando.



En plus de Montréal, l’artiste a déjà reçu des commandes pour Oh Mon Doux ! provenant de France, du Portugal et de Californie. « Je suis étonné de recevoir des commandes d’ailleurs comme ça, je ne le pensais pas, mais avec Internet cela permet à un artiste d’être vendu ailleurs. C’est intéressant et ça contribue à être reconnu aussi. Ça me fait plaisir de voir qu’on aime ce que je fais ! », dit Sylvain Rolando.



INFOS | OH MON DOUX! www.ohmondoux.ca