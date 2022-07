Le Sommet For Fuck’s Sake 2022 ou le pouvoir de la sexualité gaie dans le processus militant

«La sexualité gaie a un pouvoir énorme» rappelle Alex Garner, directeur de l’engagement communautaire chez MPact Global, dans un texte qu’il signe dans le magazine Advocate en lien avec la tenue à Montréal de la Conférence internationale sur le sida.



Mais en regardant nos récents mouvements LGBTQ+ ou VIH, on pourrait avoir tendance de l’oublier, croit-il «En fait, nous avons vu les mouvements prendre des mesures très intentionnelles pour se séparer de la connotation sexuelle dans l’espoir d’être mieux accepté par la population générale. Mais cela a été fait parfois à nos risques et périls concernant la santé sexuelle.»

Certains activistes comme Garner croient qu’il serait bon de recentrer le sexe dans nos mouvements militants. Profitant de la tenue à Montréal de la 24eConférence internationale sur le sida, l’organisation MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights organise, le 28 juillet, un événement (en anglais) qui veut ramener l’attention sur la sexualité gaie : le For Fuck’s Sake Summit 2022.

«Nous avons la possibilité de tirer parti de cet activisme et de renforcer nos communautés. Nous pouvons explorer l’audacité des personnes vivant avec le VIH qui poursuivent une vie sexuelle épanouie. Nous pouvons travailler à démystifier la sexualité trans. Nous pouvons élever et renforcer les travailleurSEs du sexe. Nous pouvons découvrir comment la COVID a changé le paysage sexuel et économique pour les créateurs de contenu OnlyFans. Nous pouvons donner la priorité au plaisir dans nos revendications et mouvements militants. Nous pouvons continuer à nous mobiliser pour décriminaliser le sexe gai. Et nous pouvons célébrer la poursuite complexe de la satisfaction et du plaisir sexuels. Pour beaucoup de gens, cette rencontre (le Sommet) sera la première fois qu’ils se trouveront dans une salle pleine d’autres hommes homosexuels juste pour parler ouvertement de sexe entre hommes. L’échange d’idées nous permettra d’apprendre les uns des autres et d’élaborer des stratégies pour donner la priorité au sexe gai dans nos mouvements et apporter des changements significatifs. Nous pouvons transformer notre monde afin que notre sexualité ne soit plus dépriorisée, stigmatisée ou pathologisée, mais valorisée, investie et célébrée. Notre sexualité a toujours duré parce qu’elle a une valeur et une signification profondes. Déclarer affirmativement que notre sexualité a une valeur est un acte radical. Ensemble, nous pouvons tirer parti du pouvoir politique et social du sexe et de la sexualité entre hommes. Pas d’excuses, pas de peur et pas de stigmatisation. Simplement fiers, puissants et affirmatifs. Parce qu’il s’agit de la vie de nos communautés, bon sang.»



INFOS | https://mpactglobal.org/ffss22/