Nouvelle supplémentaire pour Notre Dame de Paris

Depuis sa création en 1998, Notre Dame de Paris n’a jamais cessé de tourner. La comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante renaît sans cesse, dans huit langues et une vingtaine de pays. Pour ses 20 ans, en 2018 une nouvelle tournée québécoise redémarrait, dans une version actualisée où on retrouve à la fois le côté classique des textes de Plamondon et de la musique de Richard Cocciante, avec un look plus contemporain! Et 4 ans et une pandémie plus tard, la comédie musicale chérie est une fois de plus de retour pour notre plus grand plaisir.



La vente de billet va bon train et près de 100 000 billets ont déjà trouvés preneurs, Paul Dupont-Hébert de Tandem annonçait d’ailleurs récemment une nouvelle représentation du spectacle musical, le 20 août à 20 h à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.



Distribution tournée 2022

Indissociables du succès de Notre Dame de Paris, nous retrouverons avec plaisir Bruno Pelletier et Daniel Lavoie sous les traits de Gringoire (en alternance) et de Frollo. Elhaida Dani et Jaime Bono (Esmeralda), Emma Lépine (Fleur de Lys), Angelo Del Vecchio et Philippe Tremblay (Quasimodo), Gianmarco Schiaretti (Phoebus et Gringoire), Johan Legiel et Mike Lee (Clopin) complètent l’éclatante distribution qui entend, cette année encore, en mettre plein la vue!



Succès planétaire présenté plus de 5 000 fois dans 20 pays, joué dans 8 langues devant plus de 11 millions de spectateurs à travers le monde, Notre Dame de Paris signé Luc Plamondon et Richard Cocciante, d’après l’œuvre de Victor Hugo, a attiré 106 000 personnes au Québec et en Ontario lors de son 20e anniversaire en 2018.



INFOS | À la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, du 9 AU 20 AOÛT 2022

Billetterie : placedesarts.com

Et en tournée ailleurs : Dès le 28 juillet 2022 à Moncton.

Dès le 2 août 2022 à Ottawa.

Dès le 25 août 2022 à Québec.

Dès le 8 septembre 2022 à Sherbrooke.

Dès le 12 septembre 2022 à Trois-Rivières.

