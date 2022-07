Pabllo Vittar à Montréal

La présence à Montréal de Pabllo Vittar en spectacle de clôture de Fierté Montréal est très attendue. Cela fait huit ans que Pabllo Vittar, l’artiste de drag au genre fluide a explosé sur la scène, à la télé brésilienne en chantant I Have Nothing de Whitney Houston dans une émission locale.

Depuis, il/elle (le genre change durant ses conversations) est devenu.e la drag queen la plus populaire au monde, avec deux fois plus d’abonnés Instagram que RuPaul, plus d’un milliard de vues sur YouTube et des albums remplis de succès pop, car, oui, iel chante… En 2017, Pabllo a sorti son premier album, Vai Passar Mal, qui comprenait K.O. et Corpo Sensual, et qui a atteint la première place sur le marché brésilien.

En 2018, son deuxième album Não Para Não, a battu le record de l’album le plus diffusé en flux continu sur Spotify Brésil dans les premières 24 heures. En 2020 son troisième album, 111, qui a été écouté plus de 750 millions de fois, a été son premier album trilingue (portugais, anglais et espagnol). Il/elle a participé à des campagnes pour des marques internationales telles que Calvin Klein, Adidas, Coca-Cola, Sky Vodka, et bien d’autres encore, et a fait la couverture des médias Billboard, New York Times, The Guardian, Vogue, Gay Times, Rolling Stone, Paper Magazine, GQ pour n’en nommer que quelques-uns.

Et, avec plus de 5 milliards de diffusions en flux continu et de vues combinées, Pabllo Vittar s’est associé.e à des artistes internationaux, dont Major Lazer/Diplo, Anitta, Charli XCX, Thalia, Marina, Lauren Jauregui, Iggy Azelea, Rina Sawayama, et bien d’autres. Sa présence à Montréal est très attendu.



INFOS | Sur l’Esplanade du Parc olympique, le dimanche 7 août, de 22h à 23h. www.fiertemtl.com