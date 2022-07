Un Black & Blue renouvelé

Pour sa 31e édition, le Black & Blue emprunte de nouveaux chemins. L’événement principal ayant été annulé en 2020 et 2021 en raison des mesures sanitaires strictes dues à la Covid-19, le comité organisateur du Festival Black & Blue nous propose cette année la salle spectaculaire de La TOHU avec son concept circulaire «Black & Blue 360o» pluridisciplinaire sur musique électronique et DJ invités. Il n’y a pas que le Black & Blue qui subit une cure de jouvence, il y a aussi le Carnaval des Couleurs qui, pour la première fois, affichera ses activités à l’extérieur sur une scène importante au Quartier des spectacles au coin Ste-Catherine et St-Urbain !

Encore en 2022, le Black & Blue et le Carnaval des Couleurs occuperont le week-end de l’Action de grâce canadienne. Le Black & Blue se déploiera du 6 au 10 octobre incluant le Bal en Cuir du BBCM le vendredi 7 octobre présenté en collaboration avec Pitbull au Lion d’Or ainsi que plusieurs autres activités. Entre autres, le BBCM fait aussi alliance spéciale avec le Party District cette année qui aura lieu le samedi 8 octobre au Club Soda. Le Carnaval des Couleurs, quant à lui, présentera des spectacles le 7 octobre en soirée ainsi que les 8 et 9 octobre, en après-midi et en soirée.

Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, ces deux festivals sont organisés par la Fondation BBCM.

Le dimanche 9 octobre, de 22h à 8h du matin, place au «Black & Blue 360o» à La TOHU. Quand on dit La TOHU, on pense bien sûr aux arts du cirque, et ce n’est pas pour rien que le Black & Blue se loge dans cette salle en 2022, il accueillera en effet, durant l’événement principal, des artistes de cirque : spectacles aériens, acrobates, prestations immersives, etc., et ce, pendant que les DJ jouent et que les gens dansent. Mais ce n’est pas tout, il y aura aussi des troupes de danse avec chorégraphie et plus encore. Chanteurs et chanteuses viendront également accompagner la musique électronique des DJ locaux et internationaux.

«[…] Notre concept spécial « 360 » est de placer des écrans ou des tuiles vidéos tout autour de la salle, et de faire participer plusieurs artistes numériques, vidéastes et « scratcheurs » pour remplir complètement le contenu de ces écrans pour un véritable effet « 360 » , pendant les prestations artistiques en continu et pendant l’événement en général», explique le président de la Fondation BBCM, Robert J. Vézina.

Ce Black & Blue intègrera également les arts de la rue, notamment à l’extérieur à la porte d’entrée et dans certaines zones.

«Notre comité organisateur prend donc une nouvelle tournure améliorée pour devenir plus performant sur les plans de l’excellence artistique et de la diffusion. Avec l’ajout d’autres formes de présentation d’œuvres, nous allons encourager le développement et le renforcement d’une variété de liens avec le public, nous allons compléter l’offre artistique dans notre communauté, et en engageant beaucoup plus d’artistes que d’habitude pour cet événement majeur, en sortie de crise sanitaire avec le maximum d’éléments permis que possibles […]», souligne Robert J. Vézina.

INFOS | Passes et billets pour le Black & Blue : www.bbcm.org