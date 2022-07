Un Carnaval plus coloré que jamais

Ce festival qui, en quelque sorte, clos la saison des festivals dans la métropole en est déjà à sa 4e édition. Et comme on l’a mentionné plus haut, la grande nouveauté cette année est qu’il occupera le Quartier des spectacles. Comme par les années passées, il y aura également plusieurs autres activités à l’intérieur, au Complexe Desjardins.

Rappelons que : «Le Carnaval des Couleurs de Montréal […] vise à rassembler et célébrer gratuitement […] les diverses communauté multiculturelles, multiethniques et LGBTQ+ de la métropole par la présentation de plusieurs disciplines artistiques, dans un esprit collaboratif, inclusif, et accessible aux résidents de Ville-Marie et du centre-ville de Montréal, citoyens de Montréal, excursionnistes et touristes. Le tout peut être vu en même temps comme une bonne action pour aider la lutte contre le racisme et la lutte contre l’homophobie», explique-t-on.

On a choisi ici le chanteur d’origine rwandaise Corneille pour en être le nouvel «Ambassadeur d’honneur» cette année, en compagnie de l’Ambassadrice d’honneur depuis 2018, Elizabeth Blouin-Brathwaite.

Elizabeth Blouin-Brathwaite Jonas

On érigera donc une estrade principale sur la rue Sainte-Catherine, entre Jeanne-Mance et Saint-Urbain, une collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles et la Ville de Montréal, pour y présenter des musiciens, artistes de la chanson, DJ de musique multiculturelle, de l’animation musicale, etc. Simultanément, des animations impromptues auront lieu à quelques endroits. Au programme : amuseurs de rue, marionnettes géantes, troubadours, danseurs multiculturels, artistes de cirque et plus encore. Il y aura aussi une zone avec débit de boissons.

La direction artistique du Carnaval des Couleurs est confiée à Yanick Daigle.

INFOS | Tous les détails et les horaires seront dévoilés ultérieurement. Il faudra suivre le tout sur carnavaldescouleurs.org