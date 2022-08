Bernard Rochon : une nouvelle exposition

Les fans du photographe et artiste peintre Bernard Rochon seront comblés. Après plus de deux ans de pandémie de Covid-19, Bernard Rochon nous gratifiera d’une exposition de ses toutes dernières œuvres. Du 25 aout au 10 septembre, à la galerie Galerie Coup de pinceau Coup de ciseaux, sur le boulevard Saint-Laurent, on y apercevra environ une quinzaine d’œuvres de différentes tailles.

Les peintures de Bernard Rochon sont toujours colorées, dynamiques, lumineuses, homoérotiques et très sexy sans jamais être vulgaires ou tomber dans la banalité. Cet artiste harmonise les deux arts de la peinture et de la photographie, afin de donner des effets des plus originaux. Ses mannequins deviennent des canevas sur lesquels il peint directement des jeux de couleurs et de formes. Le tout se continue sur l’arrière-plan afin que les deux ne fassent qu’un et il fixe finalement le tout par la photographie. Il travaille avec audace, minutie, originalité et intégrité. Il ne craint pas de susciter des réactions qu’il assume avec fierté et dignité.

C’est en 2009, qu’il expose ses réalisations pour la première fois, au restaurant Quoi de neuf, à Montréal. Depuis ce temps-là, il multiplie les expositions et les collaborations avec différentes organisations caritatives (dont celles pour le VIH-sida).

D’ailleurs, les 30 et 31 juillet dernier, les campeurs et visiteurs du camping La Fierté ont pu observer Bernard Rochon à l’œuvre avec des prestations «live» avec modèles vivants sur une estrade. C’est une chance presque unique que de le voir réaliser en direct des créations qui, normalement, se font en studio.

Bernard Rochon a fait la couverture du Fugues de juillet 2019. On vous parlait de lui, en juin 2020, soit en pleine pandémie de Covid-19 et ses conséquences dans son cas précis de coiffeur, photographe et artiste peintre.

Il y a quelques années, l’artiste avait publié un livre qui, malheureusement, n’est plus disponible. Il y avait inclus des toiles présentées dans diverses expositions et plus encore. «Mais j’en prépare un deuxième pour l’an prochain», révèle-t-il en catimini. Peut-être cela viendra-t-il avec une exposition ? On verra bien…

Mais Bernard Rochon ne sera pas seul pour cette exposition, il sera accompagné de son ami et collègue Robin Simard, photographe, qui présentera environ une douzaine d’œuvres.

Le vernissage aura lieu le jeudi le 25 août, de 18h a 21h, à la Galerie Coup de pinceau Coup de ciseaux située au 4603, Saint-Laurent. Les gens auront aussi l’opportunité de faire la dégustation de nouvelles bières québécoises, gracieuseté de la Brasserie BETA. On espère que les fans de Bernard Rochon y seront en très grand nombre !

Infos : bernarrochon.com ou https://www.facebook.com/bernard.rochon.37