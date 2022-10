Les rigueurs de l’hiver qui s’en vient —comme le froid, la glace et le sel — peuvent causées plusieurs inconforts à votre chien. Assurez-vous de protéger adéquatement ses pattes et ses coussinets pour ainsi prévenir les engelures et les blessures. Découvrez les différents risques possibles et comment les prévenir.

L’hiver est une saison froide, mais tout de même agréable pour amuser les chiens. De magnifiques paysages pendant les promenades, quoi demander de mieux ? Toutefois, les pattes de nos compagnons sont plus sensibles que nous le croyons, il faut donc prendre des précautions pour s’assurer de bien protéger les pattes de son chien en hiver.

Voici une liste des risques les plus fréquents en hiver et comment les prévenir :

Les engelures

Les engelures sont souvent causées par une exposition prolongée au grand froid. Lorsqu’il fait trop froid, éviter les grandes promenades et privilégier les sorties seulement pour faire les besoins ou prendre une petite marche rapide. De plus, il est conseillé de mettre des bottes à votre pitou pour protéger les coussinets du froid, de la glace, du sel et du calcium. Si cela n’est pas possible, lors de votre retour, nettoyer et sécher bien les pattes pour enlever les résidus. Vous pouvez également raser le dessous des pattes pour éviter l’accumulation de glace/neige. Finalement, jeter un rapide coup d’œil sous les pattes quotidiennement est une excellente prévention.



Blessures aux pattes

La glace, l’ennemi de tous pendant cette saison. Et oui même nos animaux ne sont pas à l’abri de cette surface instable. Pour éviter des blessures à vos animaux (fracture, déchirures de ligaments, plaie etc), il est important de bien entretenir votre cour et éviter les endroits glacés pour les promenades. Des bottes antidérapantes peuvent aussi aider si votre chien vous permet de les mettre sur leurs petites pattes.



Sécheresse des coussinets

Comme pour nous, l’hiver rime souvent avec peau sèche. Pour nos chiens, cela amène parfois des coussinets secs ou même fissurés. Il est important d’y remédier pour éviter que la situation empire et engendre de la douleur, boiterie et même un léchage excessif. Il est important de ne pas mettre n’importe quoi sur les coussinets, toujours vous renseigner si le produit est adapté pour les animaux.



Heureusement, plusieurs baumes sont disponibles sur le marché pour l’hydratation sécuritaire des pattes de vos compagnons.

Les conseils ci-haut sont à titre préventif seulement. En cas de blessures sur votre animal, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec votre vétérinaire pour un examen complet.