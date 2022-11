Xavier Dolan explique vouloir faire une pause dans sa carrière de réalisateur

Sa première série, La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, qui débarque sur Club illico le 24 novembre, signe le retour à la réalisation de Xavier Dolan, absent depuis 2019. Et dans une interview accordée au Journal de Montréal, Dolan confie ne «plus vraiment avoir envie de faire ce métier-là en ce moment.»

«Je suis comme tanné. On est en 2022, et le monde a drastiquement changé. Moi, dans ce monde-là, je ne ressens plus nécessairement le besoin de raconter des histoires et de me raconter», dit-il en substance.

Bien qu’il reste assez marqué par le côté «drainant et décourageant» de tout le travail effectué en post-production, Dolan décrit la série La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé comme « l’expérience la plus galvanisante, la plus enrichissante et la plus formatrice » de sa carrière. Malgré tout, il déclare : «Si je pouvais tourner un film ou une série et disparaître après, je le ferais».

Il est vrai que le réalisateur n’a pas vraiment chômé depuis ses débuts. Rappelons qu’en plus de la série, il a réalisé pas moins de huit long-métrages, dont son tout premier, J’ai tué ma mère, a été présenté à Cannes alors qu’il n’avait que 20 ans ! Et depuis Xavier Dolan n’a cessé d’accumuler, les festivals et les prix : pour Mommy ou Juste la fin du monde à Cannes (respectivement Prix du Jury et Grand Prix), pour Suzanne Clément dans Laurence Anyways, ou encore à Venise pour Tom à la ferme.

Après avoir conçu ses premiers films dans l’urgence, Xavier Dolan a pris un peu plus son temps pour écrire et réaliser sa première série télévisée, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Adapté d’une pièce du même titre de Michel Marc Bouchard, ce projet lui a permis de plonger tête première dans le thriller, un genre qu’il adore et qu’il avait eu l’occasion d’effleurer seulement une fois jusqu’à maintenant, dans son film Tom à la ferme, également tiré d’une œuvre de Bouchard.

La plupart des acteurs de la pièce (Julie Le Breton, Éric Bruneau, Patrick Hivon et Magalie Lépine-Blondeau) ont repris leurs personnages dans la série. Xavier Dolan s’est aussi donné un rôle parce qu’il avait envie de participer au projet également comme acteur.