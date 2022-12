Les plaisirs de l’hiver

Tout le monde retrouve son cœur d’enfant dès les premiers flocons. Nulle part ailleurs qu’au Québec l’hiver n’est plus féérique, plus festif et plus déjanté, avec la panoplie d’activités et de traditions hivernales que nous offrent notre culture créative et notre territoire spectaculaire. N’avons-nous pas inventé la motoneige, les traversées du fleuve en canots à glace, les villages de pêche blanche sur nos lacs et rivières ? Et que dire des précieux legs autochtones dont la raquette, le toboggan et le traineau à chiens, pour profiter de la magie des espaces immaculés. Voici quelques propositions d’activités et de séjours afin de vous donner l’envie de vivre l’hiver à fond !

Charlevoix

Des paysages à couper le souffle au cœur d’une panoplie d’activités

On retrouve l’un des décors hivernaux les plus envoutants du Québec au cœur de la Vallée des glaces du parc national des Hautes-Gorges-de-la- Rivière-Malbaie. Ski de fond, randonnée, fatbike et patin sur la rivière glacée sont proposés pour une aventure mémorable dans cette vallée unique. Pour se restaurer, un incontournable à La Malbaie est le renommé restaurant gastronomique Bistro-Auberge Chez Truchon. Coup de foudre culinaire assuré !

Centre-du-Québec

Illuminé par le décor enchanteur

Le Village illuminé Desjardins propose, du 3 décembre au 2 janvier, un décor enchanteur constitué de plus de 25000 lumières scintillantes ! Au cœur de cette féérie, on rencontre le père Noël, on visite le marché de Noël et on profite d’une panoplie d’activités intérieures et extérieures dans une ambiance des plus festives ! Des foyers extérieurs sont aménagés à proximité de la beignerie, de la boulangerie et du magasin général ; endroit idéal pour y déguster l’un des breuvages chauds ou gourmandises qui y sont offerts. Un pur bonheur tant pour les familles que pour les épicurien.ne.s. Les 10-11, 17-18 décembre prochain, le Marché de Noël gourmand de Kingsey Falls sera de retour pour une 3e édition ! La charmante municipalité est prête à recevoir les visiteurs et visiteuses de partout pour lancer gaiement la période des Fêtes. Les producteurs locaux de la région vous attendent dans un décor enchanteur pour vous faire goûter le fruit de leur travail. Des trouvailles gourmandes seront au rendez-vous.

Chaudière-Appalaches

Un séjour romantique au Moulin ?

Située à l’Islet, entre Montmagny et La Pocatière, dans la belle région de Chaudière-Appalaches, l’Auberge des Glacis est un trésor niché au creux d’un vaste domaine, entre le fleuve et la montagne. Une page d’histoire de la Côte-du-Sud est gravée sur les murs de pierres de cet ancien moulin seigneurial, datant de 1841. Dans une salle à manger chaleureuse, vous découvrirez les saveurs uniques d’une table gourmande concoctée avec les produits d’ici, avant de vous laisser charmer par l’une des 16 chambres au décor enchanteur. L’Auberge est l’endroit idéal pour vous reposer, vivre un week-end romantique ou célébrer un anniversaire. Faites un saut à Saint-Jean-Port-Joli (à 15 minutes) pour ses sculptures, ses galeries d’art et ses boutiques. Pour une aventure nature, direction le Parc des Appalaches, l’endroit tout indiqué pour pratiquer un éventail d’activités extérieures : raquettes, ski de montagne, ski de fond, trottinette des neiges.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Monts-Valin: destination hivernale de prédilection

Envie de skier au Saguenay–Lac-Saint-Jean cet hiver? Les Monts-Valin sont l’emplacement idéal pour vivre un séjour féérique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ! Ces montagnes renferment des joyaux à découvrir. La station de ski Le Valinouët est l’une des rares stations du Québec à offrir un enneigement 100 % naturel. Après une longue journée d’amusement en plein air, vous pourriez séjourner chez Imago Village, dans une yourte ou encore dans les nouveaux dômes Kamook en forme de demi-sphère, complètement équipés pour répondre à tous les besoins. Lorsque la faim se fera sentir, la Yourte Bistro du Nord offre une cuisine nordique à découvrir.

Tourisme autochtone

Direction Wendake pour voir Onnhwa’ Lumina

À Wendake, tout près de la ville de Québec, il faut absolument découvrir ce parcours nocturne

enchanté célébrant la vie et les valeurs de la grande Nation huronne-wendat. Réalisée en collaboration avec la firme québécoise de renommée internationale Moment Factory, Onhwa’ Lumina est la seule expérience multimédia du genre à être ouverte en hiver au Québec. Dès la nuit tombée,

le parcours de 1,2 km transporte les visiteur.euse.s par la magie de la lumière, du son et des projections vidéo. Cette expérience multimédia immersive les plonge dans une aventure collective riche en émotions, connectant le mythe fondateur à un futur porteur et rassembleur. Sous la voûte étoilée, on s’imprègne des rythmes et des chants ancestraux.

Cantons-de-l’Est

Se promener avec pitou dans les Cantons

À la recherche de bons endroits dans les Cantons-de-l’Est pour vous balader avec votre chien, on vous en propose trois où vous serez les bienvenu.e.s. Au Diable vert, pitou peut se promener dans absolument tous les sentiers, qu’il soit ou non en laisse. Et, ce qui n’est pas rien, les chiens peuvent aussi profiter des refuges et des appartements. S’ils sont en laisse, les chiens sont admis partout, au Parc d’environnement naturel de Sutton, à l’exception de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes. Le terrain de jeu est immense, vous aurez amplement d’espace à explorer avec votre chien… Vous y découvrirez quatre sommets, de magnifiques panoramas et pas moins de 52 kilomètres de sentiers entretenus toute l’année! Toujours en laisse, votre chien sera bien accueilli partout dans les Sentiers Missisquoi Nord, un petit bijou à découvrir méconnu du grand public, situé dans les municipalités d’Eastman, de Saint-Étienne-de-Bolton, de Bolton-Est et du Canton de Potton.

Mauricie

Méli-mélo d’activités hivernales incontournables

Pour sortir des sentiers battus et s’initier à une course digne du jeu Mario Kart, il faut oser la luge alpine à Vallée du Parc. Amateur.trice de ski de randonnée ? Un arrêt s’impose à Saint-Alexis-des-Monts pour tester les pistes aménagées pour les skieur.euse.s de tous les niveaux. Un terrain skiable additionnel est en préparation pour l’hiver 2023 ! Rendu à l’après-ski, on se dirige vers la Microbrasserie Nouvelle-France, question de casser la croûte à proximité de la montagne. Et pour prolonger son séjour, on s’accorde un moment de détente au Baluchon Éco-villégiature, l’endroit tout indiqué pour pratiquer une variété d’activités hivernales. Cet hiver, les adeptes de randonnée en raquette ou en ski de fond seront également servis à Vallée Rocanigan, une perle cachée pour admirer de beaux points de vue en forêt, patiner ou s’adonner à la trottinette des neiges. Et, près de la majestueuse rivière Saint-Maurice, il est possible de se balader à chiens de traineau chez Galeox Univers.

Montérégie

Les meilleurs endroits où faire du fatbike en Montérégie

Les amateurs de cette activité hivernale seront ravis par l’offre en Montérégie. Voici d’ailleurs 3 endroits où il est possible de faire du fatbike. Le Parc national du Mont-Saint-Bruno se trouve à quelques kilomètres de Montréal. Sur place, profitez de 5 sentiers totalisant 13 km accessibles en fatbike avec les niveaux de difficulté : intermédiaire et avancé. En soirée, les mercredis, jeudis et vendredis, du 4 janvier au 3 mars 2023, le parc sera ouvert aux cyclistes jusqu’à 21 h. La location est offerte sur place au Centre de découvertes et de services sous réservation téléphonique au moins 24 heures à l’avance. Les Sentiers de L’escapade sillonnant le Mont Rigaud et la forêt environnante, offre 27 km de sentiers balisés pour le ski de fond, la randonnée, ainsi que le fatbike. Vous y trouverez assurément le sentier idéal pour vous. Puis qui sait, sur place vous aurez peut-être la chance de croiser des animaux, tels que des cerfs de Virginie ? À noter qu’il n’y a pas de location possible sur le site. Le Récréoparc à Sainte-Catherine propose un sentier cyclable de 9 km pour profiter du parc nature. Ce joyau de la Rive-Sud, à deux pas de Montréal offre des points de vue imprenables de la métropole et du fleuve Saint-Laurent. Vous aurez la chance d’observer la majestueuse faune d’ici et de pratiquer d’autres activités telles que la raquette, du patinage sur glace, des glissades et de la trottinette des neiges. Le site offre d’ailleurs la location de tous ces équipements dont le fatbike. Les rendez-vous polaires seront de retour en 2023 pour le plaisir de chacun!

Région de Québec

Québec, ville vibrante et féérique pour les Fêtes

Le temps des fêtes à Québec est tout simplement magique ! Les lumières et les décorations dans un décor blanc sont féériques. Le Vieux-Québec en entier se transforme en un véritable village de Noël. Cabanes en bois, petites douceurs, sapins étincelants, chorales de Noël, patinoires, glissades, vin et chocolat chaud… Tout est propice pour se sentir comme dans un film. La région de Québec devient aussi un immense terrain de jeu pour pratiquer une multitude d’activités hivernales, et ce, dans des conditions optimales. Retrouver son cœur d’enfant dans les glissades sur neige, patiner sur les plus belles patinoires, expérimenter un hébergement insolite ou encore visiter l’Hôtel de Glace ne sont que quelques propositions. À proximité de la ville, de magnifiques infrastructures de plein air sont également à découvrir où raquette, fatbike, ski de fond, ski alpin et planche à neige sont à portée des visiteur.euse.s !

Traverser le fleuve Saint-Laurent en canot à glace

Profitez de votre séjour à Québec pour jouer sur l’eau glacée. Unique au monde, le canot à glace est le moyen le plus original et sécuritaire pour aller jouer sur le fleuve Saint-Laurent en hiver. Anciennement un moyen de transport essentiel durant la saison hivernale, le canot à glace est aujourd’hui à la fois un loisir et une épreuve de compétition haute en couleur, s’approchant du sport extrême. Bien encadrée par un guide expérimenté de chez Canot à glace Expérience, l’activité se pratique en petit groupe de cinq canotiers qui se déplacent à l’aide de grandes rames sur l’eau et avec des crampons lorsque le canot se fraie un chemin sur les glaces.

