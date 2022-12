Faire plasir au sportif en vous…

CHEWMAC, Québécois, durables et robustes

Destinés aux cyclistes avides de haute performance, les vélos CHEWMAC ont la particularité d’être composés d’un cadre en acier chromoly (chrome-molybdène), ce qui apporte une durabilité et une robustesse. Ils sont disponibles en deux modèles : un vélo à simple suspension (le Balance) et un autre à double suspension (le Ginger). Écoresponsable et durable, le chromoly est aussi un alliage de qualité supérieure, reconnu pour sa résistance aux impacts et sa capacité d’absorption des vibrations. Allié à une géométrie avant-gardiste, ce matériau permet une conduite agréable et un contrôle immédiat. Ces vélos sont uniquement offert en ligne, sans intermédiaire. Ils sont détaillés autour de 4800 $ pour le Balance et de 7300 $ pour le Ginger.

https://chewmacbikes.com

• • •

Apple Watch Ultra

Avec sa Watch Ultra, Apple définit sa vision de la montre multisport d’extérieur, sans renier ce qui fait le succès de ses Watch depuis plusieurs années. De quoi proposer le meilleur des mondes à ses utilisateurs les plus aventuriers. Plus qu’une simple montre Apple renforcée, l’Apple Watch Ultra séduit par sa qualité de fabrication, sa robustesse, son superbe écran et la précision de ses capteurs. Son autonomie s’avère suffisante pour la plupart des besoins sportifs, mais sa force se trouve principalement dans sa grande polyvalence et les nombreuses applis tierces compatibles qui ouvrent le champ des possibles. À partir de 1099$

https://www.apple.com

• • •

Un manteau… à l’énergie solaire

Jusqu’à présent on utilisait le duvet naturel ou synthétique comme matériau isolant. La marque Columbia croit possible de faire mieux en lançant la technologie Omni-Heat Black Dot. Cette innovation met à profit un tissu extérieur renfermant des dizaines de milliers de petits points, semblables à des micro-rondelles de hockey, qui sont constitués d’aluminium recouvert d’un vernis noir. Cette surface métallique capte la chaleur irradiante du soleil et la piège à l’intérieur du manteau, comme le font les pellicules à faible émissivité qui garnissent désormais les fenêtres les plus performantes sur le marché. Les manteaux deviennent ainsi des centrales solaires. Le principal avantage de la technologie Omni-Heat Black Dot, c’est qu’elle permet de fabriquer des manteaux extrêmement chauds sans la nécessité de les rendre extrêmement bouffants. « Des manteaux plus légers et plus étroits conviennent mieux à la pratique d’activités sportives hivernales », dit Haskell Beckham. Côté design, les mini-rondelles sont vraiment visibles sur la surface extérieure du manteau, lui donnant une apparence futuriste susceptible de plaire à plusieurs. Bien que les rayons solaires soient indispensables à cette technologie, les manteaux Omni-Heat Black Dot sont assez chauds pour être portés de nuit. Tous les modèles sont notamment pourvus d’une doublure intérieure thermo-réfléchissante.

https://www.columbiasportswear.ca