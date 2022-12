Dylan O’Brien bientôt à l’affiche d’un film queer sur un personnage intersexe

Connu pour ses rôles dans la série homoérotique Teen Wolf et la trilogie Le Labyrinthe, Dylan O’Brien est de la distribution de Ponyboi, un film centré sur un travailleur du sexe intersexe qui rencontre l’homme de ses rêves.

IndieWire rapporte que l’acteur Dylan O’Brien, de 31 ans vient, de booker son prochain projet : Ponyboi, un long-métrage réalisé par Esteban Arango (Blast Beat) et River Gallo. Ce dernier est également scénariste du film ainsi que tête d’affiche.

Inspiré du court-métrage du même nom récompensé en 2019 au festival du film de Tribeca, Ponyboi s’intéressera à un jeune fugueur intersexe (incarné par River Gallo) qui se complaît dans un quotidien peu enthousiasmant, travaillant dans une laverie et arrondissant les fins de mois en tant que travailleur du sexe. Mais une rencontre inattendue avec l’homme de ses rêves le pousse à penser qu’il est peut-être apte à laisser cette vie derrière lui pour prendre un nouveau départ…

Lui-même intersexe, le co-réalisateur et acteur principal River Gallo a puisé dans son vécu pour nourrir la trajectoire de ce héros singulier : «Le New Jersey a toujours été ma plus grande muse, dans le sens où la majorité de mon traumatisme vient du fait d’avoir grandi en tant qu’intersexe là-bas. Pour une grande partie de ma vie, j’ai rêvé de m’enfuir du New Jersey et de fuir tous les souvenirs douloureux liés à cet endroit. Mais en prenant en âge et en explorant mon identité intersexe, j’ai appris à apprécier et être reconnaissant de ce que ces expériences m’ont appris.»

Dylan O’Brien campera le fameux prétendant et une photo de son personnage a déjà été partagée par un compte de fan qui lui est dédié sur Instagram : on l’y voit plus musclé que jamais, vêtu d’une camisole blanche et d’une chaîne bling-bling autour du cou. Il donnera la réplique à Indya Moore (Pose) mais aussi à Victoria Pedretti (You, The Haunting of Bly Manor).