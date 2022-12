La saison 15 de RuPaul’s Drag Race débutera le 6 janvier 2023 

Les dates et chaînes de diffusion des futurs épisodes du RuPaul’s Drag Race ont été dévoilées. Après être passée de Logo à VH1, la nouvelle maison de la franchise sera donc MTV, où de nouveaux épisodes commenceront à être diffusés le 6 janvier 2023 et les vendredis qui suivront. Au Canada, la série sera diffusée sur OutTv et sur Crave. Il sera aussi possible de la visionner en groupe (et avec animation avant, après et durant les pauses) dans certains bars du Village, comme le bar Le Cocktail et Chez Mado.



« Je veux mon MTV ! » a tweeté le compte officiel de Drag Race à l’annonce des dates de diffusion. «Nous faisons tourner nos moteurs pour la PLUS GRANDE saison de #DragRace à ce jour – premières le vendredi 6 janvier à 8/7c sur sa nouvelle maison @MTV. »

Le passage à MTV s’inscrit dans le cadre de l’expansion mondiale de la franchise de ViacomCBS, qui comprendra également trois nouvelles versions internationales de Drag Race — au Brésil, en Allemagne et au Mexique — qui seront diffusés sur MTV et Paramount + dans leurs territoires respectifs, ainsi qu’un nouveau concours : RuPaul’s Drag Race Global All Stars !

« World of Wonder est ravi d’étendre son partenariat avec MTV Entertainment Studios », ont déclaré Fenton Bailey et Randy Barbato de World of Wonder, dans un communiqué de presse. « Drag Race traite des thèmes universels de l’amour, de l’expression de soi et de l’acceptation, et il n’y a jamais eu de moment plus important que maintenant pour que ces idées soient exprimées à l’échelle internationale. Nous sommes honorés de poursuivre notre mission de mise en valeur l’art du drag dans différentes langues et cultures du monde entier. »

Pour rappel, RuPaul’s Drag Race a été initialement lancé sur le réseau queer Logo (du groupe Viacom, tout comme VH1 et MTV) en 2009, avec des éditions internationales lancées sur le service de streaming par abonnement WOW Presents Plus.

L’émission fêtera durant la saison son 200e épisode et sera une nouvelle fois accompagnée du programme Untucked. « Nous ne tenons jamais pour acquis l’opportunité qui nous a été donnée de présenter l’excellence du drag et de raconter des histoires queer authentiques. Merci aux fans, World of Wonder, VH1, à nos acteurs et à notre équipe, et surtout, à nos braves et belles reines. »

Ariana Grande sera la juge invitée (aux côté de Ross Matthews et Michelle Visage) du premier épisode qui sera exceptionnellement suivi le soir même de l’épisode 2.une longue soirée de télé donc, avec deux épisodes de Drag Race et un Untucked...

La distribution de la saison 15 est composée de seize nouvelles candidates et a été dévoilé le 13 décembre 2022 lors d’un live YouTube présenté par Willow Pill, gagnante de la saison précédente, et sur les réseaux sociaux. La gagnante de cette saison recevra un an d’approvisionnement de maquillage chez Anastasia Beverly Hills et 200 000 $ américains.

Ce sera la première saison de la franchise Drag Race à présenter un casting de seize Drag Queens et à voir s’affronter des frères (ou sœurs) biologiques. En effet, les candidat.e.s Sugar et Spice sont jumeaux.elles dans la vraie vie…

Alors, sans plus tarder, les candidates de la quinzième saison de RuPaul’s Drag Race sont :

(Les noms et âges donnés sont ceux annoncés au moment de la compétition.)

Amethyst, 27 ans, de Harford au Connecticut

Anetra, de Las Vegas au Nevada

Aura Mayari, de Nashville au Tennessee

Irene Dubois, de Seattle dans l’état de Washington

Jax, 25 ans, de New York

Loosey LaDuca, d’Ansonia au Connecticut

Luxx Noir London, 22 ans, d’East Orange, dans le New Jersey

Malaysia Babydoll Foxx, 32 ans, de Miami en Floride

Marcia Marcia Marcia, 25 ans, de New York

Mistress Isabelle Brooks, de Houston au Texas

Princess Poppy, 26 ans, de San Francisco en Californie

Robin Fierce, 26 ans, de Hartford au Connecticut

Salina EsTitties, 31 ans, de Los Angeles en Californie

Sasha Colby, 37 ans, de Los Angeles en Californie

Sugar

Spice

Au Canada, la série sera diffusée sur OutTv et sur Crave :

outtv.ca + crave.ca

La troisième saison de RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race serait déjà en tournage avec une date de lancement encore à déterminer (probablement quelques semaines après la fin de la diffusion de la 15e saison du Drag Race).

Les trois nouvelles versions internationales de la franchise – respectivement au Brésil, en Allemagne et au Mexique – ont entré officiellement en production il y a quelques semaines.

La production de la 4e saison de Canada’s Drag Race est actuellement à la recherche de candidates…

Enfin, on a appris que la toute première édition Global All Stars de Drag Race est en préparation chez Paramount+.