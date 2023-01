Queen & Queer : pour des soirées inclusives et festives

Si les bars pour une clientèle de femmes LGBTQ+ sont très peu nombreux dans la métropole depuis les dernières années, des initiatives diverses et rassembleuses voient le jour. C’est le cas des soirées inclusives Queen & Queer qui sont le fruit d’une collaboration entre DJ Sam et Maryline Thomas, qui s’apprêtent à célébrer fièrement le premier anniversaire de leur initiative.

Dans ce contexte, vous êtes chaleureusement invité.e.s à venir festoyer le 18 février prochain à La Sala Rossa. Maryline s’est prêtée au jeu de l’entrevue au sujet de ces soirées qui « s’adressent à toutes les femmes queers et à leurs ami.e.s ».

Quelle est la genèse des soirées Queen & Queer ?

Maryline Thomas : J’ai vraiment connu Sam à l’été 2019, même si on s’était croisés plusieurs fois auparavant dans des établissements LGBT, car Sam y était DJ. Je me souviens d’un soir, j’attendais des ami.e.s sur la terrasse de l’un d’eux et Sam nous a rejoints après son set. On a passé la soirée à parler, on était tellement absorbés dans la discussion que nous en avons oublié les autres. L’un de nos sujets de discussion était justement les soirées pour femmes préexistantes. Nous avons tous les deux un profil entrepreneur et nous avions envie de bâtir quelque chose ensemble. Nous avions notre propre opinion sur les différentes soirées pour la communauté LGBTQ. Je suis arrivée en 2007 à Montréal, j’ai participé à plusieurs d’entre elles. Je ne m’y reconnaissais pas, que ce soit au niveau de l’offre ou de la clientèle peu diversifiée. Nous avons voulu apporter une offre différente.

Justement, en quoi vos soirées se distinguent-elles des autres évènements du genre ?

Maryline Thomas : Selon nous, il y a trois choses : la programmation musicale, la diversité de la clientèle et les lieux que nous choisissons. Niveau programmation, vous entendrez de la musique house variée : afro house, disco house, tech house, latin house et, bien sûr, du classic house. C’est très dansant et énergique ! C’est un voyage où tout le monde s’y retrouve. Nous avons notre DJ résident qui est Sam et nous invitons d’autres DJ à partager la scène. Nous annonçons clairement, dans nos invitations, des soirées pour les personnes qui se définissent comme femmes ou personnes non binaires ou personnes trans.

C’est une réalité et aujourd’hui il y a un besoin d’être ensemble dans un espace où l’on se sent bien avec les siens. Il y a un désir de la communauté d’être unie, mais aussi de se retrouver dans ces rendez-vous qu’offre Queen & Queer. Dans une même soirée, vous pouvez croiser des personnes de tous âges, de différentes cultures, orientations sexuelles et genres. On nous fait souvent la réflexion que nos soirées réunissent une belle communauté diversifiée. C’est notre plus grosse fierté ! On le répète toujours, même si nos partys sont avant tout destinés aux femmes (au sens très large du terme), tout le monde est bienvenu, du moment que la personne est respectueuse, non violente et ouverte d’esprit. Pour ce qui est des endroits, contrairement à la plupart des autres soirées qui ont lieu dans des bars, nous avons décidé d’organiser nos dance party dans des lieux qui sont plus proches des salles de spectacles ou des clubs tels que le Timis, La Sala Rossa et le Cabaret Berlin. Notre première soirée à Notre-Dame-des-Quilles en décembre 2021 a été un succès, alors nous avons décidé de continuer dans des endroits plus grands, dont des salles de spectacle. Nous avons également fait une édition plein air avec Aire Commune et démarré la soirée Nuit Électro. Différente du dance party Queen & Queer, elle se veut une expérience pour les fanatiques du genre et les curieux.ses.

Au fil des décennies, à l’instar de vos soirées, d’autres initiatives du genre ont eu cours, comme les Meow Mix ou, plus récemment, Où sont les femmes ? de LSTW. N’avez-vous pas l’impression que les initiatives de type « soirées » plus sporadiques fonctionnent mieux que les bars, pour la clientèle des femmes LGBTQ+ ?

Maryline Thomas : Il est très difficile de répondre à cette question sans tomber dans le cliché… Il n’y a actuellement pas de bars pour femmes exclusivement à Montréal à ma connaissance, mais il y a quelques places queers et LGBT qui accueillent les femmes. Le NDQ, l’Idéal et Bar Champs, par exemple. J’ai connu le Drugstore avant et après un changement de direction. J’ai vu le Phoenix également qui était une belle place queer. Cependant, cet établissement a fermé après le départ de l’une des dirigeantes. Est-ce à cause de ces changements que les femmes ont moins fréquenté ces endroits ? Difficile à dire… Quoi qu’il en soit, les enjeux sont certainement différents entre une organisation évènementielle et un bar. Les soirées ponctuelles semblent fonctionner, car elles répondent à des besoins du moment de différents segments de la communauté féminine : elles sont identifiées et ciblées.

Je pense toutefois qu’un bar pourrait proposer une offre complémentaire si celle-ci est évolutive avec sa communauté. De notre côté, nous voulons perdurer dans le milieu et nous nous efforçons de proposer des choses différentes, tout en gardant notre identité.

À quoi pouvons-nous nous attendre de votre soirée du 18 février prochain à La Sala Rossa ?

Maryline Thomas : La prochaine soirée sera un dance party avec deux DJ. On entendra entre autres de la tech house et de la house bien punchy ! Il y aura des performeurs également qui accompagneront les DJ. L’expérience du mois de décembre dernier à La Sala Rossa a été magnifique ! Nous avons eu des retours très positifs et nous en sommes très fières.

La Sala Rossa est une salle qui a une histoire et nous voulions terminer l’année 2022 là-bas en grand. C’est avec plaisir que nous y retournons en 2023 !

Que pouvons-nous vous souhaiter pour l’année à venir ?

Maryline Thomas : Une officialisation de Queen & Queer en tant qu’organisation évènementielle ! Sans oublier, de belles collaborations avec des artistes locaux et pourquoi pas internationaux ? Dans un souci constant d’améliorer nos soirées et de les faire connaitre davantage à la communauté !



INFOS | Queen & Queer fait régulièrement appel à des DJ, des performeurs et des bénévoles. Vous pouvez les contacter à [email protected] ou visiter leur page Facebook et Instagram à queenqueermtl.