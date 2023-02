Sam Smith s’éclate au château

De son nouvel album Gloria, Sam Smith a fait paraître le vidéoclip de son simple I’m Not Here to Make Friends, dans lequel il multiplie les tenues extravagantes dans des contextes grivois et suggestifs lors d’une somptueuse soirée de fête au château.

Les nombreux convives, danseurs et figurants costumés et parfois très lègèrement, prennent littéralement leurs pieds, entourant Sam Smith de sensualité et d’érotisme.

La nuité culmine au dortoir, sous le lustre de la salle de bal, en culottes et chapeau de cuir … Mais Sam n’était pas venu pour se faire des amis, iel cherche l’Amour !